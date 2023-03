Hugo Ibarra se fastidió con los periodistas presentes en la conferencia de prensa en la sala de La Bombonera, después de la derrota de Boca por 2-1 frente a Instituto de Córdoba. El entrenador de 48 años demostró su furia porque entendió que su equipo fue perjudicado tanto por el árbitro Jorge Baliño como por sus colegas del VAR.

Luego del gol anulado a Darío Benedetto por un polémico offside previo que era el 1-2 más la no sanción del supuesto penal sobre la hora en búsqueda del 3-3, el ídolo del club estalló y apuntó directamente contra la prensa. Al margen, hizo un análisis del partido por la octava fecha de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino, con autocrítica, y les dejó un mensaje directo a los hinchas del «Xeneize».

Ibarra apuntó contra los medios tras la derrota de Boca vs. Instituto: «Lamento que no lo puedan decir»

En plena conferencia, el formoseño no fue consultado por el arbitraje de Baliño en La Bombonera y decidió hablar él: «Ninguno me ha preguntado por las polémicas del penal, del primer gol… Yo creo que fueron justas esas situaciones». Además, recordó que para esas decisiones «tardaron como diez minutos» y puntualizó: «Nosotros lo vimos y fue gol, sobre todo el primero. Y el penal fue penal… Lamento que no lo puedan decir ustedes, que no puedan preguntar una situación así».

La autocrítica de Ibarra luego de la caída de Boca: «Muy imprecisos»

Más allá de las protestas por los jueces, «El Negro» aceptó con relación al rendimiento de sus futbolistas: «No estuvimos a la altura del partido, estuvimos muy imprecisos. Nos costó un poco el partido. Cuando nos estábamos acomodando, nos hacen un gol. Nuevamente el equipo empezó a agarrar la pelota y llegó otro gol más». Al mismo tiempo, remarcó que «cuesta con un rival que se encuentra dos goles arriba y se mete atrás», aunque también aclaró: «Es una responsabilidad nuestra poder encontrar los espacios».

Con relación al tanto del 1-3 cuando apenas iban 30 segundos del complemento, el exlateral derecho reconoció: «Son cosas que tenemos que mejorar como grupo, en situaciones del partido tenemos que estar 100% metidos. Sobre todo en el tercer gol, apenas entramos al segundo tiempo, ese nos golpeó muchísimo». «El equipo intentó nuevamente recuperarse, pudimos hacer un gol y quizás con alguna chance más pudimos hacer algo más, pero terminamos perdiendo», profundizó.

Acerca del desarrollo del encuentro en la cancha de Boca, Ibarra comentó: «Me agradó mucho la forma en la que habíamos empezado. Sin dudas que no tuvimos minutos con el arco en cero como para tener esa tranquilidad que a un equipo le da el estar 0-0 y tener la chance de poder jugar de la forma en que queremos, pero confío mucho en este grupo, en el plantel».

También aseguró que «a partir de mañana, todo el grupo va a hacer un mea culpa» y aclaró: «Nosotros incluidos como cuerpo técnico, yo como cabeza de grupo. Y tratar de sacar adelante esta situación de haber perdido dos partidos, que no nos gusta para nada, nos duele mucho. Pero sabemos que lo podemos hacer, el año pasado hemos pasado situaciones más difíciles y lo pudimos sacar adelante». «Nosotros tenemos que hacer una autocrítica general para adentro, lo tenemos que hablar», insistió el técnico del «Xeneize».