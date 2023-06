Fernando Burlando, en medio de escándalo: uno de los asesinos de Cabezas participó de su spot de campaña

En una entrevista con radio Perfil, el abogado aseguró: “No chequeé si es Luis Auge el que aparece en la filmación”. Y argumentó que cuando los defendió “era muy chico”, motivo por el cual sugiere que podría no acordarse de su rostro.

En ese sentido, quien pidió perpetua para los asesinos de Fernando Báez Sosa y montó un circo mediático alrededor del caso, brindó una insólita justificación: «Se acercó infinidad de gente cuando estábamos filmando. Yo hablo de honestidad y gente trabajadora, no sé si tienen antecedentes o no. Yo no soy el que edita el video, pero no soy quién debe cancelar a nadie. Es más, en los siguientes videos vas a encontrar personas que tengan antecedentes«.

La relación, igualmente, toma fuerza teniendo en cuenta que el video fue grabado en el barrio Los Hornos, localidad que le dio nombre a la banda criminal que asesinó al fotógrafo de Noticias.

Auge volvió al barrio luego de recuperar su libertad en 2004, tras haber recibido el beneficio del 2×1, aunque en diciembre del año pasado fue detenido tras violar los términos de su libertad condicional.

Cómo fue el crimen de José Luis Cabezas

Un año antes del crimen, Cabezas fue el encargado de fotografiar al por entonces dueño de OCA, Alfredo Yabrán, en una playa de Pinamar. Hasta ese momento el poderoso empresario era un enigma que esquivaba los flashes de las cámaras y tenía una fuerte disputa con el ministro de Economía, Domingo Cavallo.

La investigación judicial pudo determinar que las fotos que le sacó Cabezas fueron el desencadenante del asesinato. “Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza”, fueron las palabras del empresario.

La fatídica noche del 25 de enero de 1997, el reportero gráfico se encontraba junto al periodista Gabriel Michi, quienes habían ido a cubrir un evento organizado por el empresario Oscar Andreani. Para llegar al lugar, habían alquilado un auto blanco modelo Ford Fiesta. Por la madrugada, Michi optó por retirarse primero, mientras que Cabezas se quedó un rato más en la fiesta.

Horas más tarde, el propio cuerpo de Cabezas apareció quemado con alcohol metílico en el interior del auto. con sus manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 en su cabeza. En un recuerdo eterno, quedó instaurado el 25 de enero como el Día del Reportero Gráfico.

Tras varios meses de instrucción, el juez federal de Dolores, José Luis Macchi, procesó y dictó prisión preventiva en mayo de 1989 para Yabrán como instigador del crimen. Tras permanecer algunos días en condición de prófugo, el empresario postal se suicidó en un campo de su propiedad ubicado en Entre Ríos, donde cuando permanecía oculto.

El expolicía bonaerense Gustavo Prellezo fue condenado a reclusión perpetua en febrero de 2002, pero sólo pasó tras las rejas 13 años pese a que la sentencia fue ratificada en las máximas instancias judiciales de la provincia y del país. En 2010 fue beneficiado con el arresto domiciliario y en 2017 recibió la libertad condicional.

Los otros condenados por el asesinato fueron el expolicía Aníbal Luna (condenado a prisión perpetua y en libertad condicional desde 2017); el exjefe de Seguridad de Yabrán, Gregorio Ríos (condenado a perpetua como instigador del hecho y en libertad condicional desde 2008); y el comisario Mario «La Liebre» Gómez (condenado por liberar la zona en la que ocurrió el crimen, recuperó la libertad en 2006 tras una decisión de la Cámara de Casación bonaerense).

Además fue sentenciado el policía Sergio Cammaratta, quien murió en el penal de Dolores en 2015, sindicado por la Justicia como responsable de haberle hecho «un seguimiento» a Cabezas cuando trabajaba en Pinamar en el verano de 1997.

De la banda Los Horneros, reclutados por Prellezo, fueron desvinculados de la causa Auge (que recibió condena en el juicio que se hizo en 2004, pero quedó en libertad cuatro años más tarde); y Sergio Gustavo González (sentenciado a prisión perpetua recibió una reducción de la condena y salió de la cárcel en 2006, aunque tiene una causa por drogas radicada en los tribunales porteños).

Por su parte, también de la banda de Los Horneros, fue desvinculado de la causa Horacio Braga (quedó en libertad condicional diez años después del crimen, y a mediados de 2018 cumplió su condena con la Justicia), mientras que Miguel Retana, sentenciado a prisión perpetua en 2000, murió por una afección originada por el SIDA en la cárcel un año después.