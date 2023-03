Gerardo Merino se impuso al radical Federico Massoni, en las primarias de Juntos para definir el candidato a intendente de Trelew. El resultado consolida al senador nacional Ignacio Torres, hombre de Horacio Larreta, como el candidato más fuerte de la oposición a gobernador de Chubut.

Merino es radical pero compitió en las primaras con el apoyo de Torres, senador del PRO, contra Massoni, el polémico ex ministro de Seguridad de Chubut, que compitió como el candidato oficial del radicalismo de Chubut, respaldado por el presidente de la UCR local Ignacio Bliss.

Merino se impuso con el 54,8% de los votos frente al 45,2% del radicalismo. Más allá que sólo votaron 2.333 personas, el triunfo es un impulso a Nacho Torres que compite con Bliss por la candidatura a gobernador.

Los vecinos de Trelew se expresaron a favor del cambio. Los afiliados de JxC le dijimos no al candidato Mariano Arcioni y a las trampas de algunos sectores cómplices y funcionales al gobierno provincial y nacional.

«Los vecinos de Trelew se expresaron a favor del cambio. Los afiliados de JxC le dijimos no al candidato Mariano Arcioni y a las trampas de algunos sectores cómplices y funcionales al gobierno provincial y nacional», expresó Torres luego del triunfo. La mención al gobernador peronista no es casual, como Massoni es un ex ministro de Arcioni, sobrevuela la sospecha que intentó incidir en la interna de Juntos.

Pero las cosas no son tan sencillas en Juntos. Massoni contó con el respaldo del presidente de la UCR, Gerardo Morales y de Emiliano Yacobbiti, líder de Evolución, que lo acompañaron en el acto de cierre de su campaña. Tanto Morales como Yacobbiti son aliados de Larreta en la interna contra Patricia Bullrich, pero en las provincias suelen cruzarse con los candidatos del PRO que respalda el jefe de Gobierno. En la Pampa ganaron los radicales, ahora en Trelew, les tocó perder.

En efecto, la victoria le da aire al PRO tras la caída de La Pampa. Ese primer resultado del año había fortalecido a la UCR, que a pesar de la cuantiosos recursos invertidos por el PRO en el territorio pampeano, terminó imponiéndose en un resultado con impacto nacional.

«Esto consolida el cambio que necesita Chubut, que tiene todo para despegar. Hoy el mundo necesita de la energía y los alimentos argentinos y esta provincia tiene todo eso para aportar y mucho más. Por eso no tengo dudas de que el 16 de abril vamos a ganar la intendencia de Trelew», dijo Larreta tras la victoria.

En la primaria peronista, este domingo el triunfo fue para el kirchnerismo. El candidato de La Cámpora, Emanuel Coliñir, se impuso en las internas del Frente de Todos en Trelew. El joven postulante, que también tuvo el apoyo del massismo, obtuvo más del 60% de los votos y derrotó a los precandidatos Juan Carlos Jara y Nelson Castro, y será el candidato oficial del espacio, en las elecciones de intendente del próximo 16 de abril.