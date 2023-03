«Esto está vinculado con el calentamiento global, los mosquitos viven más tiempos, vuelan más lejos. Esperemos que no tengamos casos acá. Pero hay que estar alertas. La dirección de Epidemiología está trabajando permanentemente para la detección de algún paciente», indicó el lunes por la noche.

El ministro prefirió plantear que «más que preocuparse, hay que ocuparse. Si preocupa un poco porque el crecimiento ha sido muy sustancial, pero no es motivo de llevar alarma a la comunidad. Si estar alertas, hacer lo que se pide, no tener agua acumulada, sacar los cacharros. Tener esas preocupaciones. No tenemos datos en la provincia sobre dengue. Espero no tenerlos».

El funcionario indicó que en el territorio si hay presencia del «vector» del dengue porque es «el mosquito común». «No usan pasaporte ni documento, pasa, por eso hay que tener esta cautela y precaución», concluyó.

Según explicaron desde Salud, la provincia mantiene la misma situación epidemiológica desde hace unos años. La circulación del mosquito portador se registra desde el año 2000, pero que hasta el momento no se registraron casos.

El área de Epidemiología recomienda a las personas que viajan a otras provincias con circulación viral, como Buenos Aires, Corriente, Formosa, que concurran inmediatamente al médico si pesentan síntomas.

Los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, puede ser leve, como una gripe o puede llegar a ser grave.