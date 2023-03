Susana Roccasalvo debió ausentarse de la conducción de Implacables debido a un problema de salud y su compañero Daniel Gómez Rinaldi informó cómo se encuentra la periodista de El Nueve. La comunicadora tiene una afección respiratoria y debe hacer reposo para reponerse.

El mismo Gómez Rinaldi fue quien reemplazó en la conducción a su compañera de trabajo y dio a conocer cómo se encuentra Roccasalvo. La periodista lleva adelante su ciclo de espectáculo todos los findes de semanas desde hace más de seis años y su co-equiper la reemplaza siempre que ella no necesita.

«Chicos, no soy la Roccasalvo operada. La Rocca está con un problema del pechito tomado. Parece que los aires acondicionados la afectaron un poco», explico el panelista de espectáculo que ha pasado por programas insignia de ese género periodístico como Intrusos. «Ayer estaba despechugada», enunció el Daniel y las panelistas del ciclo adhirieron a su observación y contaron que le aconsejaron a la periodista que se abrigue un poco más.

«En estos 25 años que estoy, me ha ido muy bien y muy mal. Aquí estoy, en la lona, tranquilo pero tengo algo que me gusta. Creo mucho en mi equipo, creo mucho en el canal y en la gente que ve Canal Trece», enunció el gerente de programación de El Trece en alusión al mal presente que vive la emisora por las bajas mediciones de rating que marca frente a Telefe, que está en su mejor momento. Por su parte, la periodista analizó el descargo de Suar y fue letal: «Si no me dicen que es reveladora esta nota, dijo el responsable absoluto soy yo. Que un programador de un canal líder diga esto es fuerte, es muy fuerte. La novela turca, en un momento tan sensible de nuestro país en donde tantas criaturas han muerto por violencia, ver una madre sufrir otra vez. Uno quiero ver una novela turca de amor esas que se rompen la boca de un beso».

«Tienen que editar todo el hotel porque una cosa es mandarlo a las diez de la noche y otra, es a la tarde», continuó la periodista. Por su parte, Rinaldi agregó: «El noticiero tenía con años de trayectoria, la gente busca credibilidad en los conductores. Hicieron cambios, no tengo nada con Leuco y Geuna pero cambiar de Mónica y Cesar o María Laura Santillán, a chicos que yo no lo digo, lo dice la medición, de once puntos que tiene Telefe bajan a cuatro pero son desaciertos de la gerencia».