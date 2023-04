El escalofriante relato de la joven que denunció por abuso a Gonzalo Montiel

«Gonzalo me insiste en que vaya aunque no éramos amigos de toda la vida. Él habla con mi amiga y le dice que me iba a cuidar, ya que en ese lugar vivían sus padres y era absolutamente seguro», declaró la mujer ante la Justicia. Contó que fue al lugar y que había «muchas personas».

«Me pongo a hablar con unas chicas amigas de él y nunca me pasó de haber perdido la conciencia como me ocurrió en esta oportunidad. Solo recuerdo que amigos me acercaron bebidas y después de dos tragos no recuerdo más nada, solo despertarme y ver tierra a mi alrededor, sentada en la calle frente a su casa», relató.

«Llego a mi casa en un Uber pedido por la mamá de él, yo muy mal y dormida. Al mediodía recibo un mensaje de Montiel preguntándome cómo estaba, y me insinúa que yo tuve relaciones con alguien. A la hora que me llama Montiel, me escribe su mamá y me dice: ‘Te violaron, mamita. Ponete óvulos'», denunció la joven.

«Apenas leo esto, me dirijo a mi clínica de confianza y pasé por un protocolo de abuso y todo lo que sobreviene después: intento de suicidio, asistencia psiquiátrica, medicación y una depresión que me iba a durar muchísimo tiempo», aseguró.

«Le dije a la madre de Montiel que quería denunciar el hecho, y me dijo: ‘Cuidate, mamita. Sos muy linda’, lo que tomé como una advertencia para que me callara. Me dijo que su hijo podía tener problemas en su carrera, en su club. La hermana, que estaba en la Policía, también me amenazó», sostuvo la mujer.

«A él le imploré que me diga solamente el nombre de quien me había violado. En ese momento nombró a un supuesto vecino, que todos dijeron que era una persona drogadicta. No sé si fue una persona o varias», añadió.

«Lo único que sé es que me callé por miedo, y estoy cansada de estar en un mundo donde las personas con dinero y poder son los héroes y las víctimas somos las culpables», concluyó su declaración.