El actor, humorista y guionista Diego Capusotto llegará a La Pampa de la mano de Rancho A Parte producciones para presentar dos funciones de su charla “El lado C (Lo que no verás en las redes)”. Junto a Nancy Giampaolo y luego de varios meses de rumores sobre su visita a nuestra provincia, el artista se presentará el 7 de julio en General Pico, el 8 en el Teatro Español de Santa Rosa y el 9 de julio en Trenque Lauquen. Así lo confirmó a este diario uno de los organizadores de las fechas, quien además adelantó que en los próximos días se habilitará la venta de entradas.

En “El lado C (lo que no verás en las redes)” Diego Capusotto y Nancy Giampaolo ofrecen una charla abierta. En este encuentro con el público, se revelará “lo que nadie sabe de Capusotto y sus personajes y entretelones que el público no conoce” del “lado oculto” que tiene “todo artista”.

Anécdotas, problemas, alegrías, tristezas y eventos inesperados en torno a la trayectoria y la vida personal de una de las figuras más populares de las últimas décadas, serán repasados con su estilo inconfundible. Se trata de una propuesta que combinará material audiovisual sobre el que el actor brindará en vivo detalles desconocidos, con pasajes de su biografía personal y un posterior diálogo con el público.

Sobre su prolífica carrera y su trabajo, el artista declaró en una entrevista exclusiva con Giampaolo para el portal Mogambo: “Hice lo correcto porque era lo que tenía ganas de hacer. En términos públicos, he transitado por cosas en televisión que no me han gustado como espectador, aunque cuando intervine la pasé bien. Hubo un programa en el que laburé que era una porquería, pero puesto a optar entre estar en una oficina o estar haciendo ese programa, reafirmé la elección de la segunda alternativa”.

