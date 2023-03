El acto se desarrolló desde las 19 horas, en la sede del concejo. Estuvo acompañado por la viceintendenta Paula Grotto, secretarios y directores. También estuvo presente el gobernador.

Estas fueron algunas de sus principales definiciones:

-“Estamos nuevamente ante el inicio de un periodo legislativo, en este caso del corriente año 2023, que además será el último de este mandato y por ello quiero comenzar solicitando se me permita una digresión del eje principal de este discurso para comenzar agradeciendo. Agradecer a todo el grupo de trabajo que hemos constituido en el ejecutivo municipal, a los y las concejalas que han ayudado y colaborado cada cual desde su lugar para poder avanzar con las políticas públicas diseñadas y proyectadas. Agradecer a todo el gobierno provincial en general y en particular por supuesto a nuestro gobernador Sergio Zilliotto por honrar cada palabra empeñada y ayudar permanentemente a que tengamos una ciudad mejor. A las empleadas y empleados municipales, en los que obviamente incluyo a los trabajadores del Emshu y del Emtu, compañeros de trabajo quienes con su tarea cotidiana llevan adelante la vida de la ciudad. Y fundamentalmente, quiero agradecerles a mis vecinos y vecinas de Santa Rosa, a los que hicieron posible que pueda estar en este lugar que siempre soñé y para el cual me prepare, agradecerles a aquellos que con sus críticas constructivas nos hacen mejorar, también a los que diariamente nos hacen llegar su apoyo y cariño, y a todos los que transitan la vida cotidiana de este lugar hermoso que es Santa Rosa”.

-“Déjenme decirles que tenemos un objetivo bien definido, y que lo hemos trabajado desde el inicio de nuestra tarea, y es que Santa Rosa vuelva a ser la Capital de la provincia en la que todos los pampeanos se sentían a gusto, y en particular, las y los santarroseños orgullosos. Con este objetivo fijado trabajamos sobre diferentes frentes para poder cumplirlo”.

-“Me centraré en el Plan General de Obras Públicas, que estamos llevando adelante desde el minuto uno de nuestra gestión con financiamiento Municipal, Provincial y Nacional, y con el objetivo de atender la Emergencia Sanitaria, se han ejecutado, durante el año 2022, el recambio equivalente a 18 km de vieja cañería de asbesto cemento por nueva de PVC. Con estas obras, se llevan recambiadas el equivalente a 54 Km de redes desde el inicio de gestión. Estas obras de recambio ejecutadas, beneficiaron de manera directa a 1040 familias con la renovación de sus servicios sanitarios”.

-“Salir de la emergencia sanitaria llevará mucho tiempo e inversión, en este sentido, las obras de recambio ejecutadas representan un paso firme para salir de esa emergencia, los resultados ya están teniendo un impacto positivo. Han disminuido sensiblemente los reclamos en el sistema 147. Durante todo el 2022 la cantidad de reclamos disminuyó un 7 % en lo que respecta a pérdidas cloacales y un 16 % en los reclamos de perdida de agua potable comparados con el año anterior 2021. Si llevamos la comparación con la cantidad de reclamos recibidas durante el año 2019, la mejora comparativa asciende a 26 % en desagües cloacales y 41,3 % en agua potable. Además de atender la Emergencia Sanitaria pusimos énfasis en la ampliación de los servicios, se realizaron obras de ampliación de redes equivalente a otros 16 km de cañerías de nuevas (9 km de redes de agua y 7 km de cloacas). Estas obras finalizadas, permitieron a 264 familias vecinas, acceder a los servicios básicos sanitarios. Dentro de estas nuevas redes, están contemplados los 8 consorcios ejecutados por administración municipal durante el período 2022 con el fin de cumplir con una demanda histórica del Municipio”.

-“Consorcios de saneamiento que los vecinos habían pagado más del 70 % de la obra y que estaba pendiente su ejecución, sumando así uno total de 13 consorcios ejecutados desde el inicio de gestión, algunos de ellos con más de 10 años de antigüedad. En cuanto a la reparación de la carpeta asfáltica de la ciudad ya ha quedado demostrado la enorme inversión que se viene haciendo. Finalizado el contrato anterior donde logramos reparar buena parte de la carpeta asfáltica del casco histórico. Se concretó en el 2022, por parte del Gobierno Provincial, un nuevo contrato de asfalto con el objetivo de reparar los principales corredores viales de Santa Rosa. Esta obra se encuentra aproximadamente en un 35 % de ejecución, y ya se pueden apreciar los trabajos realizados sobre la Av. Luro, Alsina, Av. Uruguay, Av. Ameghino, calle Alberdi y Telén. La obra, contempla, incorporar 81 cuadras de nuevos corredores viales a la trama urbana para brindar conectividad a los barrios de la zona este de la ciudad entre los cuales se incluyen la ejecución de asfalto sobre los corredores calle Liberato Rosas, A. Cavero y J.B. Calo”.

-“Pero por estas horas he escuchado comentarios de algunos que malintencionadamente intentan confundir aduciendo que solo el gobierno provincial hace obras en la ciudad, desconociendo el trabajo diario de cientos de trabajadores municipales. Quiero por supuesto reiterar mi agradecimiento y el acompañamiento de nuestro gobernador, el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección de Vialidad Provincial. No obstante ello, con financiamiento cien por ciento municipal y producción propia de la planta de asfalto, se ejecutaron durante el 2022 el equivalente a 27 cuadras completas de asfalto sobre calles intervenidas previamente por obras de saneamiento. Estas obras viales, con la reconstrucción de la carpeta asfáltica, representó, junta a la obra de saneamiento previa, una solución integral de la problemática. En otras palabras, ya no se tira tosquita sobre las roturas ocultando los problemas como antes. Ahora hacemos un arreglo de todo el colector cloacal y después se asfalta”.

-“La producción de asfalto elaborado por la Planta Municipal acumulado a diciembre de 2022, alcanzó una producción de 9000 Tn, lo que equivale a 70 cuadras de pavimento nuevo. Esta producción propia, ha facilitado la ejecución de las obras en el marco de la Emergencia y los trabajos de bacheo en caliente en distintas zonas de la ciudad. Se puede apreciar así, como se han hecho infinidad de acciones enmarcadas en el Plan General de Obras que llevamos adelante con el Gobierno Provincial y Nacional”.

-“Venimos trabajando sobre obras que son emblemáticas por diferentes motivos. Junto a Sergio Zillioto nos propusimos trabajar sobre una serie de necesidades de estas obras emblemáticas, definirlas, proyectarlas, conseguir el financiamiento, y ejecutarlas. Este año comenzara la obra de la nueva Terminal de Ómnibus de Santa Rosa. Obra de enorme envergadura para la ciudad, que fuera intentada durante muchos mandatos de ejecutivos municipales y nunca se pudo concretar. Será una terminal moderna, sustentable y que sin dudas mejorara la operatividad de los ómnibus que llegan a nuestra ciudad y por donde transitan miles de personas al año que nos visitan por diferentes motivos”.

-“Está a punto de finalizarse la obra de reparación integral del Aeropuerto de esta capital. En un trabajo compartido con el Gobierno Nacional y con la concesionaria de los aeropuertos se finalizo y ya está operativa la nueva pista con todas las medidas de seguridad necesarias y en pocos meses más estará terminado el nuevo edificio de la terminal aeroportuaria. Santa Rosa contara entonces con un aeropuerto a la altura de las necesidades de una Capital de Provincia. Con el objetivo de lograr la conectividad de dos zonas de la ciudad que requerían sendos corredores de asfalto para unir distintos puntos de la ciudad trabajamos y elaboramos dos proyectos muy necesarios. Ya se encuentran licitadas y prontas a comenzar a ejecutarse las dos obras de los transcendentes corredores de la calle Felice y el de la calle Stieben”.

-“Si de obras emblemáticas hablamos, hay una que se destaca por su importancia, por su monto de financiamiento y por lo que representa para muchas familias. Me refiero a los pluviales de la zona norte, conocidos comúnmente como los pluviales de la calle Santa Cruz. Esta es una obra que actualizo el Gobierno Provincial y que licitará el día 9 de marzo próximo el Gobierno nacional que ya comprometió los fondos para su ejecución”.

“Otra de las políticas públicas centrales que ha tenido la gestión desde el comienzo y se avanzó fuertemente en el año 2022 es el programa Santa Rosa Ambiental. A partir de la definición de Santa Rosa Ambiental como uno de los ejes principales de gestión, se consolidaron una serie de acciones que fueron articuladas y llevadas adelante en forma transversal por las diferentes áreas del municipio. Comenzamos con una fuerte articulación social con los y las recicladores, y en conjunto con la organización social MTE a la que agradezco especialmente, conformamos la cooperativa de trabajo Brote Popular, que actualmente nuclea a mas de 50 trabajadores. En simultáneo se fueron haciendo muchas inversiones en el predio del relleno sanitario. Cerramos y equipamos uno de los dos galpones que se encontraban en pésimo estado y lo equipamos con las máquinas necesarias para comenzar la tarea del reciclado con la inestimable ayuda del Ministerio de Ambiente de la Nación”.

-“Quiero anunciarles que para este año finalizaremos el cerramiento del segundo galpón del relleno sanitario que fuera incendiado en gestiones anteriores, y con la colaboración del Gobierno Nacional instalaremos la cinta de separación de residuos transformando definitivamente el Centro de Reciclado Urbano, dignificando mucho mas la tarea de los trabajadores del reciclado y mejorando en toda su capacidad operativa la planta de separación. Y si hablamos de políticas de estado a defender y sostener, no podemos soslayar a nuestra empresa de transporte Municipal EMTU. Durante 2022, nuestra empresa de transporte urbano no ha dejado ninguna duda de la decisión estratégica que tomamos en el 2020, a solo 4 meses de asumir la gestión y en plena pandemia cuando nos hicimos cargo de un servicio que le traía más de un dolor de cabeza a cada usuario durante años; y que ninguna gestión además de prometer tenía el coraje y la convicción política de solucionarlo. El año pasado reflejó un aumento de más de 1 millón de pasajeros transportados, respecto al 2021. Así, transportamos durante todo el 2022 a 2.286.693 pasajeros”.

-“Las unidades adquiridas al año de haber creado nuestra empresa, permite que día a día los usuarios y usuarias vuelvan a confiar en el transporte urbano debido al cumplimiento de las frecuencias. Durante el año pasado, se llevó adelante por primera vez una intervención en uno de los puntos centrales de nuestra ciudad en donde se privilegió el uso del transporte público. Construimos la primera Dársena de Arribo, la cual permite reorganizar el tránsito en relación del vehículo particular con las unidades del EMTU. Esta intervención no solo mejoró el ascenso y descenso de los pasajeros sino que tiene como objetivo primordial la seguridad de los mismos”.

-“A los 8 Centros de Desarrollo Infantil que existen en la ciudad divididos en dobles turnos asisten más de 450 niños y niñas que reciben el cuidado, la protección y el acompañamiento en su desarrollo integral. Este año está proyectada la construcción de un nuevo CDI en la zona de los barrios del sureste de esta capital lo que permitirá ampliar el cupo de niños y niñas. El programa ACUNAR diseñado desde nuestra gestión y que acompaña a las madres en ese momento trascendental de las familias como es el nacimiento de los niños y niñas, marcha a buen ritmo y a la fecha hemos podido entregar más de 320 kits de cunas y primer ajuar a las familias que lo requirieron. Consideramos a la política deportiva como eslabón central para el desarrollo integral de las personas”.

-“En el mes de Octubre del año 2022 por aprobación del concejo deliberante se creó el programa Empresa Municipal de Alimentos Alimentar Santa Rosa, una herramienta legal y técnica a partir de la conformación de un fideicomiso con Fiduciaria SAPEM LA PAMPA, para la administración y ejecución del futuro Mercado Mayorista de Santa Rosa y la continuidad del Mercado Minorista. Como primera medida la empresa estatal Alimentar ejecutó durante el mes de diciembre sus primeras acciones comerciales, acompañando la economía doméstica de las familias para las fiestas de navidad y año nuevo a precios significativamente menores que los del mercado regular. Les decía hace un momento que en poco tiempo, y pasado el proceso administrativo necesario, estaremos comenzando la obra del mercado concentrador mayorista. Pero hoy quiero anunciarles que hemos tomado la decisión estratégica de trasladar el mercado minorista de la ciudad a otro sitio emblemático de Santa Rosa, abandonado a su suerte durante años, y que con la ayuda y el financiamiento del gobierno nacional comenzaremos poco a poco a intervenirlo. Me estoy refiriendo al ex molino Warner del cual destinaremos dos alas de ese icónico sitio para instalar allí un mercado minorista. La puesta en valor seguramente demandara tiempo y mucha inversión económica pero ya estamos elaborando los proyectos ejecutivos de obra para poder comenzar a poner en valor ese lugar”.

