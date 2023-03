Denuncia contra Jey Mammon: por qué prescribió la causa de Lucas Benvenuto

Moral, de todas formas, dio su punto de vista sobre la resolución del fallo y agregó: “Nosotros no comulgamos con ese criterio porque siempre que hay un conflicto en la ley en un niño y adulto, hay que estar al derecho de lo que beneficia al niño”.

Pero, nuevamente aclaró: “No lo habíamos asesorado ni patrocinado en el año 2020, quizás él se acercó a denunciar entendiendo que ya tenía experiencia en desempeño judicial. Lamentablemente lo que le quedó es el juicio por la verdad. Hoy eso tiene consecuencias sociales. El juez puso un cierre y la selló. No se puede reabrir”.

“Si uno tiene un profesional en el derecho que confía, podría haber interpuesto recursos o apelar el fallo”, lamentó el letrado. Y cerró: “A veces las fiscalías no tienen tiempo o recursos para abrir las denuncias que reciben. Las respuestas formales de la Justicia son más formales de lo que uno cree. No se dan cuenta de lo que sufrió un niño, merece una respuesta judicial y no burocrática. Se olvidan de que no son un número”.

Jey Mammón: qué dice el comunicado de Telefe que fue leído en el noticiero

Telefe emitió un comunicado en su noticiero central dando respuesta a la decisión que tomaron de suspender al conductor Jey Mammon al conocerse la denuncia pública y judicial por abuso sexual contra el artista. por parte de la vícitima Lucas Benvenuto.

Los periodistas Rodolfo Barili y Cristina Pérez leyeron el texto que se difundió en Telefe Noticias a las 20 hs conde destacaron: «A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammón, suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal».

El comunicado oficial de la señal de TV esta fechado este jueves 23 de marzo, y agregó: «Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía».

Además, el periodista Jorge Rial, que conduce Argenzuela en C5N, confirmó en forma exclusiva en sus redes sociales que laactriz Georgina Barbarossa reemplazará al mediático al frente del programa La peña de Morfi este domingo, ante la suspensión en medio del escándalo. Georgina conduce su propio ciclo A la Barbarossa, en la media mañana de la señal de televisión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.