Cristina Kirchner criticó duramente a Sturzenegger por el plan para expropiar C5N

«No fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente, o en un off se dicen cosas también barbaridades que después se niegan, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero lo que me impresionó es que es alguien que lo escribió, lo pensó… Cuando alguien escribe algo para un diario lo lee y lo relee dos o tres veces, lo revisa, y después decide publicarlo. Y no se le movió a nadie el amperímetro. No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación«, agregó Cristina.

La exmandataria consideró necesario replantearse «en qué sociedad queremos vivir, si con este grado de impunidad en donde cualquiera dice y hace cualquier cosa y da lo mismo, porque hay formas mas sutiles de clausurar sueños».