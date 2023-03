La banda de rock británica Coldplay anunció que entre el 19 y el 23 de abril se proyectará en salas de todo el mundo el filme «Music of the Spheres: Live at River Plate», que retrata la histórica serie de diez conciertos que protagonizó entre octubre y noviembre del año paso en el estadio Monumental.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la banda comandada por Chris Martin, en donde se indica que los tickets para ver la película estarán disponibles desde el 8 de marzo en su sitio oficial, aunque no brinda detalles de los lugares en donde se proyectará el filme.

El recital récord Los conciertos de Codplay en River marcaron un récord de presentaciones de una banda en el estadio Monumental, en una misma visita y de espectadores, con más de 600.000 entradas vendidas.

Para los shows de Coldplay se dispuso de 30 cámaras, drones y técnicas de filmación 360° y aunque algunos de los conciertos fueron transmitidos en vivo en salas de cine en su momento, se afirma que en esta ocasión habrá imágenes inéditas. Por caso, en esta producción, se podrán ver entrevistas y material registrado detrás de escena.

En la serie de conciertos en nuestro país, a lo largo de las noches, Coldplay contó de invitados con el integrante del grupo surcoreano BTS Jin, la cantante HER, Tini, el colombiano Manuel Turzio y los miembros de Soda Stereo Charly Alberti y Zeta Bosio, con quienes compartieron una versión de «De música ligera» y «Persiana americana».

La banda británica vendió más de 600.000 tickets en sus diez conciertos en River / Foto: Alfredo Luna.

En tanto, el grupo británico prepara una nueva gira para este año que llegará a Brasil, por lo que no se descarta que haya un nuevo arribo a Buenos Aires.