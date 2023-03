Colapsó la venta de entradas para ver a la Selección Argentina vs. Panamá, en el amistoso en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni celebrará el campeonato del mundo obtenido en Qatar 2022. El expendio estaba listo para el jueves 16 de marzo de 2023 entre las 14 y las 16 horas, aunque ya desde el arranque el sistema online de la plataforma deportick comenzó a fallar.

El furor por ver al conjunto de Lionel Messi y compañía en el Estadio Monumental de River es tal que el día anterior a la venta en sí ya había más de cinco millones de usuarios creados, cuando los tickets serán menos de 60.000. Si bien en la cancha del «Millonario» pueden ingresar más de 83.000 espectadores, los boletos para los auspiciantes, los familiares y allegados de los jugadores más otros de protocolo redujeron sensiblemente la cantidad original de entradas.

Luego del título conseguido en la Copa del Mundo en diciembre pasado, los futbolistas no pudieron salir a la cancha otra vez en el país y apenas hicieron un breve viaje en micro por Buenos Aires posterior a la consagración frente a Francia. Por ello se desató una euforia impresionante por «La Scaloneta», que utilizará estos amistosos ante Panamá y Curazao (el 28 de marzo en Santiago del Estero) simplemente para festejar con el público.

Por supuesto, las quejas de los fanáticos en las redes sociales no se hicieron esperar y apuntaron directamente contra deportick, aunque también hay otros que consideran responsables a la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y a la Selección Argentina por la desprolijidad en la venta por Internet. Aunque todavía no hubo anuncios ni comunicados al respecto, se espera que el expendio se reanude lo más rápido posible para desprenderse de todos los boletos. Si bien hubo rumores desde el que comienzo acerca de que aquellos que logren adquirir los boletos tendrán que ir a retirarlos al Monumental, esto aún no es oficial.

Los precios de las entradas para Argentina vs. Panamá en el Estadio Monumental

General (Popular Sívori y Centenario): $12.000.

Popular (Menores de 10 años): $7.000.

Sívori y Centenario media (Plateas): $24.000.

San Martín y Belgrano alta (Plateas): $24.000.

San Martín y Belgrano baja: $48.000.

San Martín y Belgrano media: $49.000.

La lista de la Selección Argentina para los amistosos ante Panamá y Curazao

Arqueros: Franco Armani (River), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Tagliafico (Lyon), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Máximo Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Alexis Mac Allister (Brighton).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Angel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Alvarez (Manchester City), Angel Correa (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (Roma), Emiliano Buendía (Aston Villa), Valentín Carboni (Inter), Alejandro Garnacho (Manchester United), Giovanni Simeone (Napoli), Nicolás González (Fiorentina) y Alejandro «Papu» Gómez (Sevilla).