“Yo estoy relativamente bien. Me siento bien, eso es lo importante”, agregó la presentadora chilena, que se encuentra a la espera de los últimos resultados de sus análisis:

“Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa. A pesar de que tengo pocas defensas, no tengo nada con qué defenderme, pero estoy bien, le pongo empeño a la vida y así voy y estoy contenta y feliz”.

Qué es la neutropenia

La neutropenia se produce cuando una persona tiene un nivel bajo de neutrófilos. Los neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco. Todos los glóbulos blancos ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Para combatir infecciones, los neutrófilos destruyen las bacterias y los hongos dañinos (levaduras) que invaden el cuerpo. Los neutrófilos se generan en la médula ósea. La médula ósea es el tejido esponjoso que se encuentra en los huesos más grandes, como la pelvis, las vértebras y las costillas.

Cierto grado de neutropenia se produce en la mitad de las personas con cáncer que reciben quimioterapia. Es un efecto secundario frecuente en las personas con leucemia. Las personas con neutropenia presentan un mayor riesgo de contraer infecciones graves. Esto se debe a que no tienen una cantidad suficiente de neutrófilos para matar los microorganismos que causan las infecciones. Las personas con neutropenia grave o prolongada tienen muchas probabilidades de desarrollar una infección.