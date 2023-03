Sergio Berni se subió a la moda de reivindicar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y pidió replicar en Argentina su modelo de cárceles y de trabajo forzado para los presos.

El ministro de Seguridad de Axel Kicillof se mostró muy entusiasmado con el modelo de combate a las pandillas de Bukele, que es cuestionado por organismos de derechos humanos internacionales pero que ha alcanzado niveles inéditos de aprobación en su país.

La crisis narco en Rosario y el ataque contra la familia de Messi están empezando a empujar un reclamo entre dirigentes del oficialismo y la oposición para aplicar una guerra contra las bandas y algunos se entusiasman con un «Bukele argentino».

El debate escaló al máximo con el planteo de Berni, una figura muy importante del kirchnerismo en materia de seguridad y muy cercano a Cristina Kirchner. Su postura contradice el discurso progresista del oficialismo y también está en el otro extremo de la no intervención que plantea la Casa Rosada.

«Esa foto es música para mis oídos», dijo Berni cuando le mostraron un tuit de Fernando Burlando en el que proponía enfrentar al narco «al estilo salvadoreño» y mostraba una imagen de cientos de presos amontonados en la nueva cárcel de Bukele.

«No me sonroja decir que creo que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza», dijo Berni con ironía. No obstante, el ministro aclaró que «es un gran error» pensar que el servicio penitenciario soluciona el problema de la narcocriminalidad. «Es muy importante, pero no suficiente», explicó.

Berni también señaló que en la situación actual es muy difícil imaginarse cárceles al estilo El Salvador. «En este país donde liberan a los delincuentes porque tienen miedo de que se contagien de coronavirus me vas a decir si esto es posible, es un chiste», respondió.

«Me da vuelta por la cabeza todos los días cuando veo las injusticias que pasan en el sistema penitenciario», indicó el ministro. «A mí no me temblaría el pulso. Hasta tengo el lugar y todo donde lo haría, cómo lo haría y de qué manera lo haría», continuó Berni, que también propone modificar la Constitución para hacer trabajar a los presos.

En este país donde liberan a los delincuentes porque tienen miedo de que se contagien de coronavirus me vas a decir si esto es posible, es un chiste

«La Constitución prohíbe el trabajo forzado de los detenidos. Yo creo que un detenido tiene que trabajar para ganarse lo que consume él y su familia. El Estado tiene que contener a su familia porque sino esa familia cae en el delito. Entonces el detenido tiene que trabajar para garantizar su estadía en la cárcel y garantizar el bienestar de su familia, por eso el Estado lo tiene que obligar a trabajar», completó Berni,

Este último punto también fue adoptado por Bukele en El Salvador, donde los presos (o sus familias) tienen que pagar su estadía en la megacarcel que inauguró, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El tema también generó el rechaza de organismos de derechos humanos y hay denuncias por supuestos sobreprecios en los productos que les venden.