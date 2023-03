Durante el transcurso de la jornada, se aprobó por mayoría la designación de los representantes del Consejo de la Magistratura, con Alicia Mayoral como titular, Silvia Larreta como suplente y Valeria Luján como segunda suplente.

La legisladora Andrea Valderrama aclaró que la UCR no acompañó estos nombramientos porque no están de acuerdo con la conformación del Consejo de la Magistratura y su par, Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) criticó que no hay “representación de las minorías” y “hay personas con antecedentes de sustitutos; son grandes falencias del Poder Judicial, y tiene que haber independencia de los poderes”.

Luego quedó conformada la Sala Acusadora con Alicia Mayoral, Cesar Montes de Oca, Oscar Beilmann (Frejupa), Francisco Torroba (UCR), Laura Trapaglia (Propuesta Federal) y Santa Fonseca (Comunidad Organizada) como titulares y con Lilia Caimari, Silvia Larreta (Frejupa), Agustina García (UCR) y Matías Traba (Propuesta Federal) como suplentes. La Sala Juzgadora es integrada por el resto de los legisladores y legisladoras.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Valeria Luján tomó la palabra. “Otro 8M para decir basta de violencia y para que seamos escuchadas. Esta es una fecha de reflexión. En esta provincia se viene trabajando mucho por la inclusión con perspectiva de género”, manifestó.

Andrea Valderrama explicó que, si bien “se ha avanzado mucho en estos 40 años de democracia y se ha conseguido la Ley de Paridad”, a las mujeres “nos cuesta llegar a lugares de poder. Además no se ha dado solución a la violencia”.

Laura Trapaglia consideró: “Más mujeres en la política es igual a una mejor política. Sigo luchando por los espacios que nos corresponden”.

Sandra Fonseca aprovechó la ocasión para referirse a la violencia ginecobstétrica. “Es la violencia sexual más invisibilizada, y es preciso ponerla en debate para lograr comprenderla, cuestionarla, prevenirla y erradicarla. Es producto de la violencia de género y la violencia institucional. Si bien tenemos una ley, tenemos que seguir bregando para cambiar los paradigmas”, expresó.

Silvia Larreta (FreJuPa) pidió que “la Ley no quede en letra fría” y agregó: “Nuestro bloque es de los espacios que dicen y hacen”.

Por su parte, Martín Balsa (FreJuPa) se refirió a la “violencia” que “sufre” la vicepresidenta Cristina Fernández. “Más allá de la ideología política, hay que reflexionar sobre el tipo de violencia que ejercen sobre ella”, acotó.