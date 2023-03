La dirigencia gremial de ADU y Conadu Histórica sostiene que «los enunciados y comunicados emitidos por CONADU y el Ministerio de Educación que indican «que le ganamos a la inflación», son falsos e intentan presentar una realidad que no es tal».

El gremio de la docencia universitaria aseguró este miércoles que tienen el peor salario de los últimos 18 años. La Asociación de Docentes Universitarios convocó este miércoles a una conferencia de prensa en el hall de la Universidad Nacional de La Pampa en el marco de un plan de lucha resuelto por la Conadu Histórica. Esta semana hubo actividades de visibilización. Pero la semana que viene hay paro y clases públicas

La representación de la docencia universitaria resaltó el balance negativo que hacen sobre la paritaria 2022, que arroja la pérdida equivalente a casi un salario para cada docente.

Por otra parte, reclamaron la reapertura de la paritaria 2023, por considerar insuficiente la oferta. «El 16% ofrecido para marzo ya nos deja por debajo del 20% de inflación prevista para el primer trimestre y el 7 % ofrecido para mayo (que se cobra en junio) no compensa el 33% de inflación estimada para esos meses», advirtió ADU.

También confiaron las expectativas salariales y las evidencias del deterioro, con su dato más relevante: la garantía salarial alcanzará en marzo a varios cargos y antigüedades, licuando jerarquías definidas por el nomenclador universitario.

Por último, aclararon que el plan de acción gremial, que en el presente nuclea tanto a Conadu Histórica como al FAB-CONADU, es decir, las asociaciones de base que disienten con la conducción de la otra CONADU.

Un estudio sober la «debacle» del salario

Las autoridades de ADU difundieron un estudio sobre los salarios y la evolución del poder adquisitivo. Allí se refleja la caída de los sueldos en la década del ’90, la paulatina recuperación a partir de 2004 y una pronunciada curva descendente desde 2016 hasta la actualidad.

«La debacle actual tiene 2 etapas en las que perdimos un 37% de poder adquisitivo con respecto a octubre de 2015. Durante el gobierno de M. Macri perdimos 30 puntos, casi todos entre 2018 y 2019; mientras que durante el actual gobierno de A. Fernández, perdimos otros 7, de lo que quedaba (es un 12% si se toma el valor inicial de noviembre-diciembre 2019)», precisó el estudio Pedro Sanllorenti, secretario general de ADUM (Mar del Plata)

«Una vez conocido el IPC de febrero 2023, que resultó ser del 6,6%, estamos en condiciones de afirmar que en ese mes se registra el salario docente universitario con menor poder adquisitivo en 18 años», mensuró.

«Hace 18 años atrás, el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner anunciaba que, por distintos indicadores macroeconómicos, se podía decir que estábamos pasando del «infierno al purgatorio». Lamentablemente, hoy estamos en condiciones de afirmar, que hemos vuelto a ese estado. Estado que, de continuar, podría hacernos volver a los niveles más bajos de los que tengamos registro. Por lo pronto podemos decir que nuestro poder adquisitivo actual es inferior a los de la década del ?90″, subrayó.

Comparaciones

En las conclusiones, indicó que «en los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se registran los salarios docentes universitarios con mayor poder adquisitivo, y algo similar ocurre con el conjunto de las y los trabajadores registrados».

«También acordamos en decir que, desde entonces a la actualidad hemos perdido un 37% de poder adquisitivo: un 30% en el gobierno de Macri y un 7% durante el actual (que significa un 12% de pérdida desde el valor de noviembre 2019). De nuevo, el cotejo de datos entre los distintos institutos que observan el salario docente universitario, presenta pequeñas diferencias de apreciación, pero las tendencias y magnitudes de este derrumbe, son similares en todos los casos y marcan los resultados de las decisiones políticas tomadas en cada gobierno y por las Federaciones encargadas de velar por nuestras condiciones de trabajo», prosiguió.

«También dijimos, y no nos equivocamos, que los enunciados y comunicados emitidos por CONADU y el Ministerio de Educación que indican «que le ganamos a la inflación», son falsos e intentan presentar una realidad que no es tal. Es que no es posible «ganarle a la inflación» con cuotas que se cobran tres meses más tarde de que esta ocurre, y menos aún, si la inflación de los meses que pasan hasta que se cobran esas cuotas, sigue aumentando», finalizó.

Fuente El Diario