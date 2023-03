En tanto, ayer a la tarde el colectivo “Autoconvocadxs por Tehuel” realizó una manifestación frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao al 200, del barrio porteño de San Nicolás, desde donde marcharon hacia el Congreso de la Nación.

Mientras que los dos hombres acusados de asesinar al joven de 22 años, Oscar Alfredo Montes (47) y Luis Alberto Ramos (38), continúan detenidos y aguardan que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de La Plata fije fecha para el inicio del juicio.

Por su parte, Andrés de la Torre contó que viaja por varios puntos de la Argentina intentando encontrar pistas que lo lleven a Tehuel, ya que una de sus hipótesis es que su hijo fue cooptado por una red de trata de personas.

“Nunca le dieron bola a esa posibilidad. Tampoco puedo afirmar que ella haya sido víctima de trata, pero me llamaron la atención varias cosas. A ella la contratan para un trabajo de mozo el 6 de marzo y no se hace. Después la llaman el 11 para lo mismo. Todo esto en plena época de pandemia, fue raro…”, argumentó Andrés, quien se refiere a Tehuel con los pronombres de su sexo biológico.

El papá del joven trans indicó que a fines del año pasado estuvo más de cuatro meses viajando por distintas localidades del país y aseguró que tiene planeado salir de viaje nuevamente en los próximos días.

“Voy siempre con mi auto, visitando algunos lugares específicos. Mientras mi salud me ayude, la seguiré buscando como sea. Ojalá esté con vida. Me afecta no tenerla y no saber dónde está. Todo esto pasó ayer para mí”, manifestó conmovido Andrés, que es jubilado y tiene 70 años.

Fuentes judiciales indicaron que todavía no hay una fecha estipulada para el comienzo del debate, aunque el TOC 2, presidido por la jueza Silvia Edit Hoerr, será quien esté a cargo de señalar si los acusados Montes y Ramos son responsables del delito de “homicidio agravado por odio a la orientación sexual”.

Al respecto, Andrés de la Torre vinculó a los dos imputados con la desaparición de su hijo, exigió que les den “perpetua irreversible” a ambos y aseguró que “tienen que morir en la cárcel”.

“Si les van a dar 10 años de cárcel es cagarse en Tehuel… una falta de respeto. Si ya tuvieron huevos para hacerla desaparecer, que digan dónde está. Tienen que hablar”, exclamó el hombre.