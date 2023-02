Eduardo «Wado» de Pedro dijo que Cristina Kirchner «es la dirigente que más mide», en respuesta a Alberto Fernández, quien dijo en la mesa del Frente de Todos que se bajará si alguien del oficialismo lo supera en las encuestas.

El ministro del Interior se refirió a la comisión que decidió armar el Frente de Todos el jueves por la noche en la sede nacional del PJ para convencer a Cristina de que revea su decisión de no competir en las elecciones.

«Lo de Cristina fue parte de lo que todos los sectores pusieron en valor: la proscripción, el caudal político de ella, la valoración de la vicepresidenta en las encuestas.», dijo De Pedro.

«Hoy es la dirigente que más mide. El gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo los números que tienen ellos en Buenos Aires y tiene números por 6 a los de cualquier otro dirigente», dijo el ministro.

«Yo creo que a Cristina no se le puede pedir más porque dio todo, dio todo como presidenta, se bancó las presiones de poderes nacionales e internacionales, sufrió sobre su lomo muchísimas injurias, ataques personales, pero me gustaría, sí, me parece que es la persona que está en condiciones de pensar una salida, es la persona que conoce el Estado, los números, que conoce como juegan los factores de poder, pero yo no le pediría más en lo personal pero la fuerza política está pidiendo su participación», explicó.

El albertista Fernando «Chino» Navarro había confirmado el anticipo cuando dijo que Alberto ofreció bajarse de la reelección si otro candidato mide más.

Por otro lado, De Pedro se refirió al cimbronazo que causó el off the record en el que acusaba a Alberto de no tener códigos por no invitarlo a una reunión del brasileño Lula Da Silva con organismos de Derechos Humanos. «Yo nunca dije que él no tenía códigos. Mi discusión tenía que ver con algo muy pequeño, que no creo que le interese a la sociedad, que tiene que ver con el funcionamiento interno del gobierno y con una actitud hacia mi persona que ya está saldada y ya se resolvió», dijo.