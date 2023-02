Andrea Giménez, la mujer que ingresó con su hijo a la vivienda, dijo «ingresé a la vivienda porque me corresponde, yo hace 11 años que estoy anotada en el IPAV, pero me dieron de baja en el 2018 sin avisarme. Yo estaba anotada con mis hijas y un hijo que falleció, pero me sacaron la tutela de las nenas. Yo sufrí violencia de género, y lo repliqué contra mis hijas. Pero para poder revincularme con ellas necesito una casa. En 2018 el IPAV me pidió documentación de mis hijas, y les dije que no la tenía porque las nenas ya no estaban conmigo».

Asimismo, la mujer dijo que «decidí ocupar la vivienda con mi hijo, porque estábamos compartiendo una vivienda con un familiar, y ni el baño nos permitía usar. De hecho anoche cuando entramos, el nene lo primero que me dijo fue mamá esta casa tiene baño. Nosotros habíamos naturalizado hacer las necesidades en un tarro. Yo me quise inscribir con el nene, y me dijeron que no corresponde porque el papá del nene tiene una propiedad a nombre de él. Yo necesito una vivienda», dijo.

Resguardo de la empresa

Fuentes del IPAV, le dijeron a este diario que «las viviendas están todavía a resguardo de las empresas, el Instituto todavía no las recibió, por lo que nosotros no tenemos que hacernos cargo. De todos modos los funcionarios están trabajando en el tema, porque si bien están a resguardo de la empresa, son bienes del Estado».

«Es peligroso porque son viviendas que no están terminadas y hay adentro una persona con un menor de edad. No se puede reconocer la responsabilidad del Estado para intentar solucionar esta situación, pero la responsabilidad civil es de la empresa, y allí hay un peligro, porque es una vivienda que no está terminada. Hay riesgo por no estar terminadas», indicaron.

Asistencia

Pasado el mediodía, la mujer recapacitó y dejó la vivienda que había ocupado junto a su hijo. Fuentes de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, indicaron que «estuvo haciendo trámites con la gente de la Dirección Municipal de Niñez, para hacer las valoraciones sociales para gestionar una asistencia económica. Y mañana (por hoy) va a venir a la Defensoría, para gestionar un subsidio para alquilar un domicilio».

«No está previsto»

Finalmente, fuentes de la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, le dijeron a esa redacción que «no está previsto ningún tipo de revinculación de las niñas con su progenitora. Es mentira que necesite una vivienda para eso. Las niñas están en un proceso de adopción plena, desde 2019, por lo que una revinculación no está prevista. De hecho desde lo legal es un caso que está cerrado», afirmaron.

La Arena