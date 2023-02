En un cruce con un camión, una piedra atravesó el parabrisas e impactó en el cuello de un vecino de Realicó.

El hecho tuvo lugar este miércoles en la ruta nacional 188, en proximidades de la localidad mendocina de Bowen, cuando una piedra ingresó al habitáculo de un auto e impactó en el cuello del conductor.

El automovilista es un vecino de Realicó, Walter GAbert, quien a pesar del golpe logró controlar el vehículo y detenerse en la banquina. El hombre se descompensó producto del impacto de la piedra, de considerable tamaño.

El elemento contundente voló en el preciso momento que el automovilista se cruzó con un camión. Desconoce si se cayó del transporte o se «levantó» del mismo pavimento.

«No entendía nada, sentía que me desmayaba, fue un dolor muy intenso, por suerte no me dio en la cara, sino no sé…» relató el conductor al portal Infotec.

Fuente El Diario