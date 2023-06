El embajador en Brasil y precandidato a presidente del Frente de Todos (FdT), Daniel Scioli, mantendrá esta semana una serie de encuentros en el país vecino para profundizar el Acuerdo de Integración firmado por los presidentes Lula y Alberto Fernández. Esas reuniones pondrán el foco, además de la integración, en la búsqueda de inversiones y la provisión de energía. Antes de su partida de Argentina, Scioli habló sobre su plataforma electoral y manifestó la necesidad «generar los acuerdos».

Según supo El Destape, Scioli trabajará en esas conversaciones sobre la provisión de gas a Brasil y seguir potenciando el intercambio comercial con el principal socio argentino, luego de lograr los mejores índices en 9 años en ese sentido. Por otro lado, recibirá al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y al gobernador del estado de Río Grande Do Sul, Eduardo Leite, en Porto Alegre. Ese estado es el principal destino de las exportaciones argentinas a Brasil y es por donde ingresaría el gasoducto Néstor Kirchner a ese país en su segunda etapa y, además, por el interés en adquirir gas de Vaca Muerta. También estará la Secretaria de Energía de nuestro país, Flavia Royón.

También Scioli y Herrera Ahuad tendrán encuentros con las más altas autoridades de la cámara empresaria local y la delegación misionera expondrá sobre el importante proyecto Silicon Misiones, que lleva dos años de ejecución y que tendrá un hito en los próximos días con la inauguración de su primer edificio en Posadas. Fuentes al tanto de ese encuentro detallaron que «el interés está puesto en el capítulo de integración en materia de ciencia y tecnología en el reciente acuerdo firmado entre ambos países».

Esta semana también Scioli viajará a la provincia de Mendoza, donde junto a empresarios vitivinícolas brasileños compradores de vinos argentinos asistirá a la tradicional Fiesta Nacional de la Vendimia. Entre mañana y el miércoles, Scioli se reunirá además con funcionarios de Itamaraty, de los ministerios de Educación, de Transporte y de Energía de Brasil para abordar distintos proyectos de integración y con autoridades de las empresas John Deere, Treves y Lomaplast para interiorizarse por proyectos de inversiones y expansión de esas compañías.

Luego de lanzarse como precandidato, Scioli expresó su deseo de que tener «la oportunidad de aplicar otro camino hacia el futuro del país» en las próximas elecciones y sostuvo que ese rumbo «no es la especulación financiera sino generar los acuerdos para que lleguen más inversiones».

El exgobernador bonaerense explicó en su cuenta de Twitter: «Algunos hablan de ir más rápido, pero mi experiencia como motonauta me enseñó que el deporte, como la política, es convicción, templanza, trabajo en equipo y compromiso». Y reiteró: «En este momento del país yo no puedo ser indiferente. Por eso acá estoy, cuenten conmigo». Asimismo, deseó que «esta vez quiero que tengamos la oportunidad de aplicar otro camino hacia el futuro del país» y destacó que según su experiencia «ese camino al desarrollo no es la especulación financiera, sino generar los acuerdos para que lleguen más inversiones a nuestros sectores productivos estratégicos».

En el posteo compartió un segmento de una entrevista con C5N del pasado jueves, donde confirmó su precandidatura presidencial en las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) por el Frente de Todos y aseguró que «el país tiene un porvenir muy positivo». En esa línea, señaló que «estoy absolutamente convencido de que con mi experiencia, con mi agenda de desarrollo, tengo una profunda convicción que inexorablemente el país tiene un gran destino y porvenir por delante muy positivo, porque tenemos sectores estratégicos que el mundo demanda y que hay que desarrollarlos».