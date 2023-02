En rigor de verdad, si este proceso sufrió alguna contaminación «política», lo más probable es que haya sido la razón por la que hubo que esperar trece años para llegar al juicio oral.

En su rol de fiscal federal, Silvestre fue la encargada de llevar adelante la acusación contra Nurys Carballo Castillo, David Bravo y el ex comisario Miguel Angel Oyharce por «trata de personas en la modalidad de acogimiento de mujeres mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual, agravado por ser cometido en perjuicio de más de tres víctimas».

Caraballo Castillo y Bravo fueron condenados a cinco años de prisión, como «autora y partícipe necesario», respectivamente. El ex comisario, en cambio, resultó absuelto. «Nosotros sostuvimos la acusación de Oyharce como encubridor, pero todavía no conocemos los fundamentos del fallo. Luego de su lectura, prevista para el viernes 24, analizaremos si existen elementos para recurrir esa absolución», agregó.

Pobres y migrantes

Silvestre recordó que partícipe necesario es quien «aporta una contribución esencial para que el hecho pueda cometerse, aunque no realice la misma conducta del autor». En este caso, la autora del delito «acogía a las mujeres, mayoritariamente dominicanas al igual que ella, y abusando de su vulnerabilidad las sometía a la prostitución». Contó que las jóvenes «luego de llegar a Argentina, venían hasta 25 de Mayo y terminaban en el cabaret Venus, propiedad de Nurys Caraballo Castillo».

En el juicio quedó probado que Caraballo Castillo «abusaba de la situación extremadamente vulnerable de estas mujeres, pobres, migrantes, carentes de redes afectivas en el país y sin posibilidad de recurrir a las autoridades, al encontrarse estigmatizadas por la actividad que realizaban». Silvestre desnudó también el contexto de «hipocresía social en el que se desenvolvían, porque se las utiliza, pero están mal vistas socialmente» y comentó que «la mayoría había dejado en República Dominicana hijos pequeños, para quienes debían enviar dinero todos los meses y no tenían otra opción que someterse».

Caraballo Castillo «se valía de esa vulnerabilidad para mantenerlas como alternadoras. Vivían en el mismo lugar donde funcionaba el cabaret, en una edificación donde había una habitación especial, destinada a los pases sexuales con sus prostituyentes».

«Participación esencial»

«El aporte fundamental de Bravo fue la habilitación del cabaret». Para que Nurys Caraballo Castillo pudiera llevar adelante su cometido, necesitaba la colaboración del ex intendente, quien autorizó el funcionamiento de «Venus» violando una ordenanza que él mismo había promulgado.

«En 2009 se aprobó la Ley de Trata de Personas (27046) y los municipios de todo el país iniciaron la erradicación de cabarets, empezando por Santa Rosa», recordó Silvestre. En 2009, en 25 de Mayo se produjo el «allanamiento y clausura del cabaret El Rancho, cuyo propietario (Omar Javier Ulrich), se convirtió en el primer condenado por trata del país».

Como consecuencia de este caso, «el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que prohibió la habilitación de cabarets, dejando en claro que eran lugares que facilitaban la prostitución y ejercían trata de personas». Fue la Ordenanza N.º 26 y en su Artículo 3º ordenaba «derogar cualquier otra norma que se oponga a la presente». David Bravo la promulgó en septiembre de 2010, pero «en enero de 2011 renovó la habilitación a Venus, aprovechando un supuesto vacío legal: alegó que la ordenanza se refería a nuevas habilitaciones y que las vigentes estaban basadas en una normativa anterior que las permitía y si el municipio lo cerraba, podría ser demandado» por la dueña del cabaret. «Ese supuesto vacío legal nunca existió porque la ordenanza derogaba expresamente cualquier normativa anterior y no podía desconocerlo, porque él mismo la había promulgado», reiteró.

De tal modo, «el aporte esencial de Bravo fue otorgar a una actividad ilegal una pantalla o apariencia de legalidad, a tal punto que Carballo Castillo argumentó en su defensa ‘yo no hacía nada ilegal porque el municipio me autorizó». Las penas de ambos «son las mismas porque así lo establece el Código Penal, ya que el autor no podría cometer el delito sin la colaboración del partícipe necesario».

En cuanto a la absolución del ex comisario Oyharce, explicó que «estaba acusado de encubrimiento porque conocía la existencia de venus y la actividad que allí se desarrollaba, pero no arbitró los medios para que clausurarlo ni denunció la situación». Luego de recibir la notificación de sentencia, las partes tendrán diez días hábiles para recurrir el fallo ante la Cámara de Casación Penal.

«No me impide participar»

El miércoles, el ex intendente y actual concejal de esta localidad, David Edgardo Bravo, fue condenado por un Tribunal Federal a 5 años de prisión, acusadod e trata de personas. Al día siguiente, emitió un comunicado en que aclaró que eso no le impide participar de las elecciones generales de mayo, en las que compite como candidato a intendente por el Movimiento Popular Veinticinqueño.

El fallo del TOF

La Justicia Federal tardó trece años en ventilar un proceso de trata de personas que habría ocurrido en el cabaret «Venus» (luego Karibian). Finalmente, desde el 3 de noviembre, el TOF llevó adelante un juicio oral para juzgar la conducta de la dueña del local, Nurys CAraballo Castillo, como principal acusada; de Bravo, como partícipe necesario; y al ex comisario Miguel Oyarce como encubridor.

El miércoles, el presidente del TOF, José Mario Tripputti, leyó la parte resolutoria del fallo en el que condenaron a Caraballo y a Bravo por 5 años de prisión; y Oyarce fue absuelto. El viernes 24, se conocerán los fundamentos del fallo emitido por el Tribunal Oral Federal.

El ex intendente de 25 de Mayo, tanto en su última intervención ante el Tribunal, el martes, como después del fallo, dejó claro que está lanzado para regresar al despacho comunal. «Puede ser que acá haya un hecho político de fondo, ocurre que me volví a presentar como candidato a intendente y saben que voy a ganar las elecciones, y con esto me dañan», sostuvo.

No obstante a esta etapa procesal, aunque hay un fallo condenatorio, hay muchas instancias para recurrir para que finalmente haya una decisión terminante. El mismo Bravo le dijo a este diario que «para quedar firme primero deberán pasar por los recursos que presentarán mis asesores letrados».

Comunicado aclaratorio

Luego de la lectura, y que los medios dieron a conocer la noticia, David Bravo usó las redes sociales para emitir un comunicado aclaratorio. «Dada la noticia que se publica en los medios en el día de la fecha, quiero aclarar que bajo ningún punto de vista impide y/o pone en duda mi candidatura a intendente municipal para participar en la elecciones generales previstas para el 14 de mayo», expresó.

«Agradezco la preocupación y los mensajes de afecto recibidos por parte de mis vecinos. Los saludo con mucho afecto», concluyó el comunicado.