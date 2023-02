Silvana Capello, la mamá de María Agustina Fernández, la joven de 19 años, asesinada a golpes en Cipolletti, escribió un desgarrador mensaje en sus redes sociales sobre las sensaciones vividas ayer jueves en plena manifestación, en la Ciudad Judicial, mientras se leía la sentencia a Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez por el crimen de Lucio Abel Dupuy.

Silvana fue una de las manifestantes de mayor relevancia que estuvo acompañando a la familia de Lucio como así también a una gran cantidad de vecinos, y vecinas que se congregaron para pedir por justicia.

A su vez, la mamá de Agustina estuvo con la monja Martha Pellonni con quien se sacó una foto que luego que replicó en sus redes sociales.

«SOLA Y VACIA».

Tras la lectura de la sentencia, Silvana compartió un mensaje en sus redes sociales.

«José Gilardi gracias por tanto, porque duele cada día más, porque no me explico aún estar viviendo está pesadilla, ayer (por este jueves) me sentí tan sola y vacía, en un pedido de justicia por Lucio dónde cómo argentinos no entendemos que debemos exigir! Se nos ríen en la cara el sistema judicial parece inhumano, que sola me sentí con mil personas a mi alrededor y yo ahí parada con mi bandera con la foto de mi hija, que tristeza siento por Dios», escribió.

Fuente La Arena