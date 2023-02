El anuncio de cambios en el manual de convivencia que hizo una directora se volvió viral en las redes sociales. Es que la rectora del colegio prohibió desde el uso de celulares hasta piercings, gorras, buzos de colores, como también el cabello largo o de colores en los estudiantes.

El hecho ocurrió en la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero, ubicada en el municipio de Rivera, departamento del Huila, Colombia. Fue durante una asamblea general de padres que la rectora, Olga Narváez, anunció los cambios que tendrá el manual de convivencia de la Institución.

Según el video que se viralizó, Narváez explicó que los cambios eran necesarios para mejorar la disciplina de la institución. “Le vamos a poner disciplina a la entrada, en la formación y en la presentación personal”, lanzó. Entre las prohibiciones se encuentran: aparatos electrónicos como celulares, audífonos, auriculares que estarían relacionados con las relaciones amorosas dentro del centro educativo. “La pérdida del año, la pérdida total de los estudiantes, el encuentro de amoríos, noviazgos, todo se debe es por esos celulares. Entonces padres de familia, queda totalmente prohibido, en el manual de convivencia, traer ningún tipo tecnológico”, justificó.

Otras de las prohibiciones de las que habló Narváez en su intervención fueron las del uso y porte de piercings dentro de la Institución, también al uso de gorras, buzos de colores y el cabello largo o de colores en los estudiantes. “No se aceptan estudiantes con cachucha, no se aceptan estudiantes con suéteres de todos los colores, no se aceptan estudiantes de pelo largo, ni con geles de todos los colores, ni con piercings, ni con joyas finas. La Institución no responde por esos estudiantes”.

“Como yo le decía a un padre de familia, ¿cómo así?, la libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos morados, rojos, verdes, no”, agregó polémica.

Sobre los cambios del manual de convivencia, la rectora aseguró que los estudiantes o padres que no estén de acuerdo con las nuevas prohibiciones, pueden retirar a sus hijos de la Institución educativa Misael Pastrana Borrero. “El estudiante que no acepta, pues la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero simplemente no le sirve, no matricule, no obligue a su hijo, si su hijo no se quiso cortar el pelo, simplemente hoy retírelo de la insitución, la institución no le sirve”.