El diario español El Confidencial pudo contactarse con personas del círculo cercano de Clara Chía Martí, quienes finalmente dieron a conocer el motivo por el que la novia de Piqué se mantiene en silencio.

De acuerdo con lo expresado por una amiga de Clara, ella no va a responder nada sobre la canción que publicó la expareja de Piqué. Es más, se animó a dar el porqué de ello, sorprendiendo a muchos con su respuesta.

“No se esperaban que la ex de Gerard hiciera lo que ha hecho, pero así quien se retrata es ella. Clara no ha dicho nunca nada ni lo va a decir, faltaría más, es una señora”, comentó la fuente que no reveló su identidad exacta.