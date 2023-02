Lionel Messi está entre los tres finalistas por el premio The Best de la FIFA, que distinguirá al mejor jugador del mundo en 2022. Poco más de un mes después de la consagración en el Mundial de Qatar con la Selección Argentina, el diez de la «Albiceleste» que se impuso ante Francia por penales se une a otros compatriotas que son candidatos al premio mayor, con Lionel Scaloni y Emiliano «Dibu» Martínez incluidos.

Además de levantar el trofeo más importante de todos el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail y la Finalissima en Wembley, el hombre del PSG tuvo una muy buena temporada en su equipo: ganó la Ligue 1 con el conjunto galo siendo una de las figuras junto a Neymar y Kylian Mbappé. Casualmente, este último es uno de los ternados junto al astro rosarino que ya lo ganó en 2019.

Kylian Mbappé: (PSG y Selección de Francia). El delantero es una de las principales estrellas del elenco parisino, tuvo un muy buen Mundial siendo el goleador del subcampeón y se perfila como uno de los candidatos a obtener el galardón que por ahora no ganó a pesar de salir campeón del mundo en Rusia 2018.

Karim Benzema: (Real Madrid y Selección de Francia). El atacante del conjunto «Merengue» tuvo un inmejorable año a nivel clubes, pero se perdió la Copa del Mundo con Francia por una lesión. Su potencia goleadora sirvió de mucho en la UEFA Champions League que el conjunto español levantó de la mano de Carlo Ancelotti.

Qué es el premio The Best de la FIFA

El trofeo fue creado en 2016 por la Federación Internacional de Fútbol Asociado tras la ruptura con France Football, ya que históricamente ambos entregaban en conjunto esta distinción personal. Tanto a nivel masculino como femenino, allí se destaca al mejor jugador, al mejor en cada posición de la cancha (arquero, defensor, volante y delantero) y al mejor entrenador del último año.

Quiénes votan para el premio The Best de la FIFA

Todos los entrenadores de las Selecciones Nacionales afiliadas y sus respectivos capitanes.

Los periodistas especializados avalados por la FIFA.

Los hinchas que votan a través de la página web oficial de la FIFA, luego de registrarse, aportan un 50% del total de los sufragios. Sin embargo, esta elección tiene una fecha límite, que en este caso fue el 3 de febrero de 2023, para que queden los tres mejores. Una vez terminada dicha votación, solamente los DTs, los capitanes y los periodistas definirán al ganador.

Cuándo se entregan los premios The Best 2023 de la FIFA

El evento se llevará a cabo el lunes 27 de febrero de 2023 en la sede que la máxima entidad de este deporte a nivel global tiene en Zurich, Suiza.