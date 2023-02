El intendente Luciano di Nápoli dejó de alguna manera inaugurada la campaña para la Intendencia de este año al fustigar a su contrincante de Juntos por el Cambio Francisco Torroba: dijo que representa los intereses macristas y le recordó que durante su gestión en la capital pampeana, entre 2008 y 2011, «no se cambió un solo caño de cloacas en toda la ciudad».

El intendente dejó en claro que «somos dos modelos de gestión diferente con lo que representan Francisco Torroba, el radicalismo y la alianza Juntos por el Cambio liderada por el macrismo, el PRO y la UCR a nivel nacional».

Torroba viene repitiendo que es una mala época para hacer oficialismo. Sin embargo, el jefe comunal opinó que «es muy difícil ser oficialismo si no hiciste bien las cosas o no tenés para mostrar cosas que hiciste. Para nosotros al contrario, es un plus: la ciudadanía de Santa Rosa sabe cómo somos, a qué apuntamos y de qué manera gestionamos. Entiendo que para él puede haber sido un peso».

«Una de las funciones del intendente -dijo di Nápoli- es saber gestionar, entender prioridades y generar obras trascendentales, eso lo estamos haciendo con muchísima responsabilidad, con nuestra impronta, resolviendo problemas estructurales que tienen que ver con el saneamiento urbano. En la gestión de él no se cambió un caño de cloacas. Nosotros resolvemos problemas centrales de la ciudad», contrapuso el intendente.

Explicó que «eso hace que tengamos que requerir obras en otros órdenes del Estado, provincial y nacional Está bueno que reconozca que hay un Estado nacional presente y un gobernador que se ocupa de la ciudad de Santa Rosa. Espero que lo vote a Sergio Ziliotto, ya que estamos en tren de reconocerlo», chicaneó.

Di Nápoli insistió en que Torroba y Martín Ardohain, que fue su contrincante en la interna, «representan el mismo espacio político de Juntos por el Cambio, Francisco Torroba fue con la lista de Mauricio Macri, han estado juntos, militan la misma boleta, pueden tener algunas diferencias coyunturales, pero recuerdo cuando Leandro Altolaguirre se presentó en la interna en el 2015 contra Pedro Salas y el sector de Torroba estaba aliado por el PRO y Altolaguirre representaba los intereses de la UCR. Después terminaron todos juntos. Pero ya Torroba estaba con el macrismo, lo que busca ahora es sacarse el sayo de la imagen negativa de Macri», le enrostró.

Consultado en la entrevista en CPE TV por el reemplazo de su secretario de Desarrollo Social Marcos Echeveste de la función, di Nápoli dijo que el cambio «responde estrictamente a problemas de gestión, para agilizar y mejorar esa gestión ingresando en el último año de nuestra gestión. Vamos a decir que dicen los santarroseños el 14 de mayo. Hay cosas que he conversado con él, con ellos puntualmente».

«La idea es avanzar, son temas de gestión específicamente, para resolver el área, que funcione mejor como equipo y como grupo de trabajo«, insistió. Interpretó: No sé si al vecino le interesa esto, es una cuestión más del mundillo político. El vecino quiere que el comedor esté en condiciones, que se asista a las personas y ser promueven derechos y se generen os servicios básicos. Ha habido problemas y cosas que funcionaron bien. Todas las áreas del municipio están sometidas a permanente análisis».

-¿Puede haber más cambios?

-Puede haber, no lo sé. Todo el tiempo estoy evaluando.

