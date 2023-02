Larreta anunciará este miércoles a la noche que será candidato a Presidente a través de un video grabado en Santa Cruz. El mensaje será publicado en sus redes sociales y en él promoverá su visión de país e insistirá en que trabaja en un “plan” para gobernar. El proyecto por encima de las individualidades es la consigna. Crítica al kirchnerismo y gambeta a la interna en el PRO con Patricia Bullrich.

“Se va a poner el traje”, confirmaron al medio en la sede de Uspallata y desmintieron que el momento elegido sea en base a una especulación política producto de la interna en el PRO con Bullrich y Mauricio Macri. La razón, señalaron, obedece a que ya recorrió todas las provincias y “terminó de construirse una visión federal del país”.

Si bien con su anuncio buscará correrse de “la grieta”, al elegir la provincia que vio nacer el proyecto político que gobernó el país durante 12 años, «Larreta usufructúa esa división binaria para resaltar una vez más que perseguirá un acuerdo con el 70% del espectro político, es decir, todos menos el espacio conducido por la vicepresidenta Cristina Kirchner».

“Va a ratificar su visión de que para desarrollarse necesita terminar con la grieta”, describió a este medio un dirigente cercano a Larreta. En el spot, Larreta se mostrará como un funcionario con experiencia de gestión, cuyo “proyecto” es “más protagonista que cualquier persona”. Exhibir equipo de gobierno y no individualidades, ese será el mensaje. “Va a mostrar que su estilo de liderazgo avala que puede conducir un proyecto de transformación”, anticipó un funcionario porteño al tanto del lanzamiento. Los ejes, además de apelar a un electorado “de centro”, abordarán un “plan de desarrollo” y los “motores de crecimiento exportador” como el gas y petróleo no convencional de vaca muerta, el hidrógenos verde y el litio.

La advertencia de Bullrich

Por su parte, la precandidata a presidenta por el PRO Patricia Bullrich ratificó su participación en los comicios, en medio de las internas que atraviesa la fuerza política de cara a las elecciones. «Cuando el país en una situación como la nuestra salen por el carácter, no por los tibios. Juntos por el Cambio tiene tibios”, afirmó la ex ministra de Seguridad.

En una entrevista con la señal A24, que se publicaron en Perfil, señalo que aún no saben qué posición tendrá el ex presidente Mauricio Macri, aunque ratificó que si tiene como competir contra él en la interna, lo hará. “A mí no me baja nadie”, remarcó.

También Bullrich dejó su diagnóstico de la realidad del país para los próximos años: “O nos hundimos cada vez más o nos animamos a decir que a la Argentina la vamos a cambiar aunque nos quieran tomar la Plaza de Mayo. Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días. Estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca”.

¿Se judicializa la interna?

Dirigentes de la Unión Cívica Radical y del PRO de Trelew cruzaron acusaciones y no descartan recurrir a la justicia electoral por la interna en esa ciudad chubutense, fijada para el próximo 5, de marzo para elegir el candidato a intendente y 10 concejales en la alianza Juntos por el Cambio. El concejal radical y apoderado de la lista «Elegí Trelew», Rubén Cáceres, acusó al PRO de «inflar el padrón electoral» de esa fuerza política para mejorar las chances electorales en la interna y hasta denunció un «acuerdo espurio» con sectores vinculados al justicialismo para «volcar la elección».

Cáceres expuso que «desde que comenzó el proceso electoral interno el PRO presentó 3 padrones distintos rompiendo cualquier código de convivencia interna y aumentando en por lo menos 400 los afiliados a ese partido en condiciones de votar en la interna». El abogado -concejal, candidato a la reelección y apoderado- aseguró que «ya vinieron con problemas con los avales que debían presentar por lo que se le dio una prórroga para que completen el número, cosa con la que no estamos de acuerdo».

La alianza Juntos por el Cambio en Trelew quedó conformada por la Unión Cívica Radical, el partido Propuesta Republicana y el Polo Social, sumando entre todos los padrones alrededor de 7.000 trelewenses en condiciones de votar. El proceso electoral en Trelew comenzó sobre fines del año pasado cuando Adrián Maderna, el intendente de esa ciudad -la segunda en importancia del Chubut- convocó a elecciones para elegir su sucesor (él no se puede presentar a la reelección) para el 16 de abril.

Previo a la convocatoria la legislatura del Chubut derogó la práctica de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejando en cada partido o coalición la responsabilidad de dirimir sus candidaturas en internas. «La primera discusión arrancó si las internas eran abiertas o cerradas, porque los radicales la querían cerrada y nosotros queríamos que se amplíe a los independientes» explicó el presidente del PRO, Eliseo Moledo.

El dirigente, quien tiene como referencia al senador nacional Ignacio Torres, describió: «No quisieron dejar participar a los independientes y ahora no quieren al total de universo de nuestros afiliados». La junta electoral está integrada por seis miembros y la preside el legislador porteño de la Coalición Cívica Claudio Cingolani por decisión de la conducción nacional de Juntos por el Cambio.

Para la interna en Trelew se presentaron dos listas: una que está impulsada por la conducción del radicalismo y que lleva a Federico Massoni como candidato a la intendencia, y la restante que impulsa el PRO, con Gerardo Merino de precandidato. En tanto, la senadora nacional Edith Terenzi, que integra la junta electoral en representación de la lista de Merino, dijo: «Desmiento que el PRO esté incorporando distintos padrones y es evidente que están confundidos con el padrón provisorio que se utilizó primero que eran menos porque no estaba el definitivo que nos envió luego la justicia federal que es el que se usará como corresponde».

La dirigente lamentó que «desde un sector del radicalismo se quiera judicializar la elección interna».