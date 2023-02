Adriana Aguirre y Ricardo García se encuentran en Mar del Plata haciendo la temporada teatral de verano con La historia de un ídolo, un espectáculo musical en el Teatro Municipal Colón. Sin embargo, en las últimas horas, una fuerte crítica llegó de la boca d e Mariano Caprarola, quien sin filtro aseguró que el show era “un choreo”.

Al respecto, la encargada de responderle al productor de moda fue la propia Aguirre, quien tildó de “barbaridad” los dichos de Caprarola: “Que diga lo que quiera Mariano Caprarola, no es así para nada, si necesita prensa yo no le voy a contestar, ni yo ni Ricardo García. No necesito prensa ni escándalos para llenar una sala”.

“Quedo afuera de todo esto, bastante he sido combatida por el hecho de ir a trabajar al teatro Colón, lo cual me lo merezco por supuesto. He pisado escenarios importantes de Argentina y de América Latina, tengo 50 años de trayectoria”, dijo la vedette de forma contundente en un audio que le envió a Juan Etchegoyen.

