“A mi me contaban que días previos a que Sofía se entere de las infidelidades, ella le propuso eso y Fede se volvió loco, le dijo: ‘ni a palos abrimos la pareja, estás loca’, por eso también ella se enoja con las situaciones que pasan”

Además, el periodista reveló que la joven habría manifestado: “Vos no querés abrir la pareja pero en tu computadora veo que tenés chats y material súper de infiel y de engañador serial».

“Sofía le propuso esto y Fede no quiso, no lo aceptó y luego ella se encuentra con esta situación verdaderamente desagradable, que no se lo deseo a nadie. Es esto de sentirte estafada, Fede le tiró por la cabeza el poli amor y no quiso saber absolutamente nada”, concluyó.