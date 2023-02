La militante que reveló la entrega de cargos por favores sexuales en el partido de Milei denunció amenazas

Luego contó que quienes realizaron las amenazas lo hicieron con «viveza» para no dejar rastros. «Están siendo muy vivos porque no me amenazan por mensajes ni llamadas, lo hacen a través de terceros que no me cuentan quiénes son los que las hacen».

Por último agregó que el espacio La Libertar Avanza cuenta con «un ejercito de trolls muy grande» que en las redes sociales fue usado para atacarla.

Mila Zurbriggen ratificó sus denuncias

En la entrevista, Mila Zurbriggen ratificó sus denuncias sobre los favores sexuales y manifestó que es un malestar dentro de la juventud de La Libertad Avanza.

«Como presidenta de Generación Libertaria decidí hablar. Lo que veía era que sumaban mujeres que muestran poca ropa en las redes sociales. Que de su vida privada pero el problema era que las ponían arriba de gente que venía militando hace mucho», indicó

«Me piden pruebas y las pruebas están en las redes sociales. Yo no estoy para juzgar a ninguna mujer, lo que denuncio es el manejo de un frente político que no está bien y que tiene que cambiar, recapacitar y ser más democrático», agregó.

La respuesta a Milei

En otro pasaje de la entrevista la exmilitante respondió a los dichos de Milei que ante las acusaciones dijo que «hay personas que cuando no consiguen cargos o plata, en ese enojo, dicen un montón de cosas».

«Son puras difamaciones. No me da la edad para ser diputada y no quiero que me de plata. Los espacios de La Libertad Avanza se bancan solos», indicó.