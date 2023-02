“Este sábado 18 de febrero, bajas temperaturas que llegaron a congelar la superficie de las hojas de los cultivos de verano y perjudicar la fructificación de la floración, originaron incalculables pérdidas que se reflejarán en los rindes al momento de la cosecha”, informó la federación en un comunicado de prensa.

“Como es sabido, con la falta de humedad al momento de la siembra, que fue retrasada, el grueso de las mismas se hicieron tardías, desarrollándose de manera satisfactoria con el acompañamiento de lluvias durante el mes de enero. Este hizo que se avizorara una excelente cosecha y una vasta región que había sido una gran esperanza de los productores que invirtieron sumas considerables para su implantación y cuidados , a diferencia de otras zonas en que las lluvias fueron escasas o nulas. Pero el fenómeno del pasado sábado, y en algunas zonas más al oeste el pasado viernes 17, provocaron un verdadero desastre, con pérdidas parciales en el mejor de los casos y totales en las zonas en donde se dieron las dos heladas, productores consultados, y donde el fenómeno fue menor ya estiman que las pérdidas superan un 50%”, agregó.

“No sólo hablar de las pérdidas agrícolas, si no también en lo que hace al sector ganadero, porque se habrían afectado cultivos forrajeros fundamentales para las reservas invernales; lo cierto es que las estadísticas y los recuerdos de productores mayores habría pocos registros de producirse una helada tan temprana, prácticamente en pleno verano”, sostuvo la FAA.

“Estos fuertes impactos climáticos hacen estragos entre los pequeños y medianos productores , sumando a la difícil situación que provocan las políticas públicas inexistentes para sostener el sector, con altas cargas impositivas y una crisis económica con alta inflación , con diversos tipos cambiarios que para nada favorecen a la producción ,un Estado que gasta y se compromete con ingresos que no van a existir porque van a estar lejos de los ingresos que originaron la producción agropecuaria con climas benévolos años anteriores, con anuncios que favorecen al campo y no pasan más allá de títulos periodísticos para confundir a la sociedad que no pertenece al sector”, finalizó.

