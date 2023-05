En cuanto a la dura decisión que tuvo que tomar la ex diputada, contra todo pronóstico terminó salvando a Disney. Cabe destacar que la joven decidió dejarla en placa la semana pasada para salvar a Camila, por lo que todo parecía indicar que en este caso Romina se inclinaría por Daniela. Sin embargo, la morocha quedó en la placa y es una de las candidatas a irse.

Con la placa final conformada por Camila, Daniela, Nacho y Lucila, los participantes no saben que a partir del lunes ingresarán seis nuevas personas a la casa. Si bien se desconoce de quienes se trata, todo parece indicar que no serían ni famosos ni familiares de los jugadores, si no que serían personas elegidas por la producción del programa.

A pesar de que no está confirmado, los nuevos integrantes estarán solamente 15 días dentro de la casa y no participarán por el premio principal. De esta manera, la final de Gran Hermano sería recién el 20 de marzo en una emisión especial que se desarrollará en vivo desde el Gran Rex.