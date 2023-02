Flor Moyano ratificó ante la Justicia la denuncia por abuso sexual contra Juan Martino

Su abogado reveló que propusieron ocho testigos para que sean citados a brindar declaración testimonial. «Ella sufre hechos que son un reality, pero no tenemos los crudos. La Fiscalía hizo un relevamiento en el lugar e identificaron los números de cámaras donde habrían ocurrido los hechos. Es un trabajo enorme», destacó.

Castillo consideró que no existe «colaboración real» por parte de la producción del programa, a la que le pidió que entregue las imágenes a la Justicia. También aseguró que, según su criterio, el proceso penal «debe terminar con una condena» contra Juan Martino.

Flor Moyano y su abogado Roberto Castillo ratificaron la denuncia ante la Fiscalía de Cañuelas. Captura de pantalla

El posteo de Flor Moyano tras denunciar el abuso en El hotel de los famosos

Luego de denunciar haber sido víctima de un abuso en el reality show El hotel de los famosos, la actriz Florencia Moyano realizó un posteo en redes sociales en el que dijo “sentir miedo“ y dijo que “cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas, la más hostil que me tocó vivir”.

«Vivo momentos difíciles, me siento juzgada, señalada, incomprendida. me toca vivir lo que tantas veces escuché en boca de otras mujeres, y a pesar de los profesionales que me ayudan, trabajan para darme herramientas, no puede restarle importancia a la palabra de la sociedad. La sociedad que sin querer. simplemente tirando una opinión al aire me lastima y hace que mi camino sea mucho más difícil«, escribió.

«Se que de a poco, con tiempo y a mi forma voy a ir encontrándole sentido a mi dolor…. Tengo que compartir con personas que me saquen aunque sea un ratito de este sufrimiento y de esta carga emocional tan fuerte que estoy pasando«, prosiguió.

El abogado Roberto Castillo, quien patrocina a la actriz Florencia Moyano en su denuncia contra el modelo Juan Martino, pidió «que la productora y el canal den un ejemplo a la sociedad» con el aporte de pruebas que ayuden a la joven a esclarecer el incidente.

«Ante la denuncia por abuso sexual presentada por Florencia Moyano en el contexto de las grabaciones del ciclo El hotel de los famosos, expresamos nuestra solidaridad con ella y, así mismo, comunicamos que nos hemos puesto a entera disposición de la Justicia para el aporte de todo elemento que sea requerido en la resolución del caso«, indicó la productora con base en el barrio porteño de Palermo.

Además, explicó que «en el momento en que se estaba grabando el programa, cuando Florencia planteó que Juan Manuel Martino estaba incomodándola con sus acciones, decidimos separarlo de modo inmediato de las grabaciones».

La actriz presentó una denuncia judicial por dos abusos sexuales con acceso carnal y otros cuatro episodios de abuso durante las grabaciones del programa televisivo contra el participante Martino.

En su denuncia, Moyano solicitó a la Justicia que pidiera las imágenes registradas por las cámaras que graban las actividades de los participantes durante las 24 horas, además de que se instrumenten otras medidas de prueba.

El Hotel de los Famosos 2: ¿cuándo saldrá al aire el video con la expulsión de Juan Martino?

Hace días se supo que la producción del programa decidió echar del reality a Juan Martino, pero se desconocían los motivos. Se sumó una placa al inicio de las emisiones del reality, en la cual aclararon que el programa terminó de grabarse a principios de enero.

«Este ciclo terminó de grabarse el 13/01/2023», decía el mensaje, acompañado por el logo del programa.

Y ese mensaje dio que hablar. «Hoy hablaron en toda la TV. Obviamente, los que menos hablaron fueron los integrantes de El Trece. En Nosotros a la mañana no hicieron el tema, en Socios del espectáculo ya vieron la aclaración que dieron y, en El hotel de los famosos, pusieron una placa aclarando que el programa había terminado de grabarse el 13 de enero, como cubriéndose», sostuvo Ángel de Brito al respecto.

Se espera saber cuándo sadrá al aire el video con el motivo por el cuál echaron a Juan Martino. Al respecto se piensa en la posibilidad de pedir que no salga al aire, y por el otro, que siga su curso para que quede expuesto en televisión todo lo que sucedió.

Según los cálculos por las emisiones, ese episodio saldría en febrero de no haber alguna modificación de última hora.