En las horas falleció a los 71 años Rubén Recarte, reconocido vecino piquense vinculado históricamente con el sector almacenero y el justicialismo piquense.

Rubén Recarte fue muchos años el presidente del Centro de Almaceneros de General Pico, actividad que lo llevó también a trabajar en política dentro del oficialismo.

En el año 2007 asumió como concejal del PJ durante la gestión de Jorge Tebes y se desempeñó en el legislativo hasta el año 2011. Meses más tarde y ya durante el mandato de Juan José Rainone, el referente almacenero pasó a desempeñarse como director en el ámbito de la Secretaría de Servicios Públicos, hasta que en el año 2015 fue nombrado al frende de dicha Secretaría.

Distintos sectores del oficialismo local manifetaron su sentir por la pérdida del ex funcionario. En particular, el bloque de concejales del FreJuPa del Concejo Deliberante de General Pico hizo público su profundo pesar por el fallecimiento Rubén Recarte, he hizo llegar su acompañamiento a sus seres queridos en este momento de irreparable pérdida.

Fuente La Arena