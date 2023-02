Escándalo en Gimnasia de La Plata: denuncian abuso sexual a un juvenil durante un «bautismo» deportivo

Por su parte, el periodista Pablo Carrozza señaló que esa información «podría ser la punta del iceberg de abusos en el fútbol argentino». «Hay familias dispuestas a hablar de los ex jugadores GELP, y de la ex CD del club. El padre de un juvenil me asegura que Pellegrino en su momento lo obligó a retirar una denuncia», reveló.

«Se habla de un ex jugador de GELP que ingresó a la habitación de un juvenil y le puso el pito en la cara, como rito de iniciación. Eso no es un bautismo. Es un abuso sexual», denunció Carrozza, quien no dio más datos sobre el presunto agresor.

«Nos preocupa mucho el tema y estamos analizando los pasos a seguir junto a los profesionales que trabajan en la institución», informaron desde la Comisión Directiva de Gimnasia al medio 0221. También aclararon que el hecho se habría producido bajo la gestión anterior, cuando el presidente era Gabriel Pellegrino.

Después del cruce del fin de semana, Brahian Alemán desmintió todas las acusaciones. «Es al contrario. Siempre tratamos de apoyarlos, aconsejarlos. Son cosas que se dicen afuera. Si les preguntan a los pibes, ninguno va a decir que tuvo un problema», aseguró en diálogo con Radio La Red.