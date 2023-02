E – ¿Cómo ve la realidad de La Pampa y el país?

AC – La provincia está ordenada, todas las gestiones del peronismo se han caracterizado por eso. Y la impronta es de mucha obra pública, gestión, presencia del Estado, darle impulso a la actividad económica en un contexto difícil, con pandemia, guerra, inflación. La provincia está con una situación financiera estable y sana. El país está con una inflación muy alta, pero en el gobierno anterior también había una inflación muy alta, aunque menor, acompañada de desempleo y caída de la actividad. Hoy hay empleo, mucha actividad, mucho consumo, hay que acompañar con esa variable. Creo que Massa está haciendo un trabajo importante.

– ¿Y a Santa Rosa?

– Luciano (di Nápoli) está haciendo una gestión muy buena. La ciudad venía de un deterioro importante, con falta de presencia del Estado, y eso se ha revertido. Hay mucha actividad cultural, que le da a la ciudad ese rol protagónico como capital. El centro está totalmente renovado, la periferia con mucha obra. Creo que muy bien.

– ¿La continuidad de Ziliotto y di Nápoli eran las mejores opciones que tenía el peronismo?

– El justicialismo logró cerrar sus listas con total armonía, respetando a todos los sectores. Creo que representan continuidad, pero también ir por más, por lo que falta. Las demandas van variando, y hay que estar preparado, no solo con los dirigentes que encabezan, sino también con sus equipos de trabajo. El cierre ha sido acorde a las gestiones, con seriedad, orden y responsabilidad.

– Son continuidad, ¿pero también renovación? Porque no son ninguno de los apellidos históricos…

– El peronismo es un espacio muy amplio que tiene un montón de cuadros jóvenes, y amalgamamos bien la renovación con los dirigentes de mayor peso. En el peronismo no sobra nadie, todos contribuyen desde su lugar. Ziliotto es un dirigente joven para la política, Luciano también, pero ambos tienen mucha trayectoria de militancia. El peronismo está en permanente evolución.

– En 2021 también se cerró una lista de unidad, pero hubo ciertos reproches ¿Se hizo una autocrítica?

– Permanentemente se habla, estas cosas se charlan. Las elecciones de medio término tienen listas que se conforma con poca gente, y es inevitable que alguno se sienta disgustado. Ahora están todos los sectores y líneas con representantes. La derrota de 2021 tiene sus aristas, más allá de que la conformación de la lista para mi fue muy buena. Pero fue una elección sumamente nacionalizada, y ahora los pampeanos van a decidir entre que gobiernen pampeanos con decisiones tomadas en La Pampa, o con decisiones que vienen de Buenos Aires.

– ¿Lo ve así a Berhongaray? Porque eso se decía de Maquieyra.

– Yo creo que el macrismo eligió su Martín. Se tratan de diferenciar, el PRO y la UCR, pero ambos conforman un mismo frente político. La presidenta de uno de los partidos es Patricia Bullrich, que es la antítesis de lo que ha sido el radicalismo popular. El presidente de la UCR cuando profundizaron sus relaciones fue Alfredo Cornejo, alguien muy perjudicial para La Pampa. Son el macrismo, que le niega los ríos a La Pampa, que defiende la coparticipación a Buenos Aires en detrimento de las provincias, y los mismos que dejaron sin nada a la provincia en cuatro años.

– Hay cierto discurso de épica después de lo que sucedió en 2021. ¿Hay temor de lo que pueda suceder en mayo?

– El peronismo gobierna para la gente, para que a La Pampa le vaya bien, desde hace 40 años. Cuando salimos a hacer campaña lo hacemos para ganar, porque creemos que es lo mejor para la provincia. La épica del radicalismo se agota cuando votaron 1.500 personas menos que en 2019. Tienen una absoluta incapacidad para movilizar a la y el pampeano. No despiertan nada.

– ¿Es necesaria para ganar la figura de Verna?

– Todos son centrales, Verna, Marín, Ziliotto, y el resto de los dirigentes. No se pueden desconocer, como muy buenos gobernadores, que defendieron a La Pampa por sobre cualquier otro interés. Acá el que gana es el peronismo, con todos los dirigentes haciendo fuerza para eso.

– Hubo un encuentro del peronismo a nivel nacional la semana pasada ¿Por dónde cree que debería ir?

– El peronismo nacional necesita un debate sincero, y creo que se comenzó a dar con esa reunión. Lo bueno es que sobran candidatos y hay que ver cómo se lo elige en un proceso ordenado, que no deje heridos.

– ¿Se identifica con alguna figura nacional?

– Me gusta Cristina, creo que entre ella y el resto hay una diferencia muy grande en términos intelectuales y de formación. Hay que ver en términos electorales si puede representar a la mayoría del peronismo y de la población.

Massa está haciendo un buen laburo; Wado de Pedro me gusta, generacionalmente me representa, además su historia de vida es algo con lo que uno se consustancia mucho. El presidente también, tuvo que atravesar una situación compleja, le tocó una difícil con la pandemia, y con el viento de frente que le había dejado Macri. Pero la que más me gusta es Cristina.

-¿Considera que su condena fue una proscripción?

– Lo que buscan es ensuciarla. Es más una persecución desde hace años. Llevaron a Santa Cruz máquinas para excavar diciendo que había plata, armaron una escena cinematográfica. Buscan proscribirla en términos políticos. La ventaja que tiene es que entre ella y el pueblo no tiene interlocutores, más allá de las operaciones.

-¿Cuáles son sus aspiraciones personales en la política?

– Me considero un militante del peronismo, que le gusta formarse sobre los temas de gestión, y donde el justicialismo crea que puedo ser útil y necesario, estaré. Abrazo la militancia como una forma de vida.

«Estoy militando en la Plural»

Consultado respecto a si se considera ziliottista, Curciarello señaló que «no sé si existe el ziliottismo. Sergio es un tipo al que le agradezco muchísimo porque me ha depositado una confianza importante. Fue uno de los que me impulsó en el gobierno de Verna para ser secretario de DDHH. Soy un peronista que acompaña a este gobernador porque está haciendo las cosas bien», dijo. Asimismo, aclaró que «no me pondría en el rol de ziliottista porque Sergio es un dirigente de otro espacio, no creó algo propio. Estoy militando con él, que está en la Plural, y estoy en ese espacio», afirmó.

La arena