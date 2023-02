A través de distintas historias de Instagram, la modelo subió imágenes de ambas desnudas en un baño muy juntitas que terminó tapando con stickers y emojis para que no se viera mucho más.

Allí, junto a una de las fotos, escribió “You’re someone special” (“Vos sos alguien especial”, traducido al español) y más leyendas sobre este día en las demás imágenes. A los pocos minutos, Jelinek borró todos los posteos y explicó en uno nuevo los motivos: a Flor Parise le dio «vergüenza», aunque aclaro entre paréntesis que «a ella no».

No es la primera vez que la modelo comparte fotos con su ¿amigovia? Ellas conviven y comparten proyectos laborales y más juntas. En alguna ocasión, había manifestado su deseo de ser madres juntas.

“Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso. Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, había contado.