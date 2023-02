El radical Jorge Amato propone reemplazar muchos funcionarios de la Municipalidad por empleados municipales de carrera y jerarquizar sus puestos y funciones.

Jorge Amato, uno de los referentes radicales que disputan la candidatura a intendente en la oposición, atacó el gasto público de las actuales autoridades municipales y consideró necesario un ajuste, para el cual propone reemplazar a los actuales funcionarios por empleados del municipio.

Amato encabeza la lista 501D, como precandidato a intendente por Juntos por el Cambio. Es uno de los tres radicales que disputan la interna de la que también participa el PRO con las demás fuerzas que componen la alianza opositora.

El conocido ingeniero Amato se encuentra junto a su equipo en plena campaña para las próximas internas del 12 de Febrero. En el contacto diario con los piquenses de los distintos barrios, aseguró que los vecinos le marcan que la ciudad necesita achicar el gasto político de manera urgente, por lo que propone que la reducción de funcionarios se dará cubriendo lugares con empleados de carrera que jerarquizarán.

Amato señaló que «cuando recorremos la ciudad en nuestro trabajo, o ahora en campaña, nos encontramos con la difícil situación económica que sufrimos todos en este momento del país. Cuando vas al supermercado, o en los insumos para el comercio, ves cómo semana a semana aumentan las cosas. Pero lo que molesta a los vecinos no es solamente eso, sino que desde el Estado no haya recortes en los gastos innecesarios, que mientras te aumentan las tasas no se ve reducción de los 63 funcionarios con los que cuenta Pico».

Indicó que desde su plataforma de gobierno abordan el tema y en ese sentido proponen «reemplazar a muchos de los funcionarios que hoy tiene la Municipalidad por empleados municipales de carrera, mediante la jerarquización en sus puestos y funciones».

Y remarcó en esa línea que «dentro de los empleados municipales hay gente muy valiosa, que lleva puesta la camiseta de la ciudad y que merecen sentirse reconocidos y útiles. Estamos convencidos que los empleados municipales son parte de la solución y no de los problemas.

Para finalizar, Jorge Amato señaló que «este 12 de febrero contaremos con el apoyo de los piquenses que ven en nuestras propuestas soluciones serias y concretas para abordar los problemas que tiene la ciudad, es por eso que somos una lista competitiva, que muestra gente con experiencia y con caras nuevas puede enfrentar y frenar al kirchnerismo en Pico y La Pampa».

El radical lleva como candidata a primera concejala (y viceintendenta) a María Eugenia Forte. Luego, se completa con Mario Filippa, Mónica Ramos, Sergio González (presidente del Comité local), Romina Viroletti, Jorge González, Cinthia Martín, Guillermo Hondere, Miriam Ocampos, Mario Bosio, Melania Benítez y Matías Carrizo.

Fuente El Diario