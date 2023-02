El presidente Alberto Fernández avanzará en los próximos días en la conformación de una mesa política nacional del Frente de Todos, un objetivo que planeó el año pasado y que empezó a intensificarse esta semana tras el pedido en ese sentido del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, que reunió a sus máximos exponentes en la localidad bonaerense de Merlo.

«Tenemos que construirla y ponerme al frente», había esbozado en voz alta el Presidente a uno de sus allegados en la Casa Rosada el 29 de diciembre último al referirse a esa mesa política que imagina «conformada por los que somos integrantes del Frente de Todos», según pudo reconstruir Télam.

En ese marco, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich llamó el martes pasado, en la previa de la reunión del justicialismo bonaerense que tendría lugar ese mismo día en Merlo, a constituir «una mesa política de articulación» de la coalición oficialista de cara a las elecciones presidenciales de este año.

Con esa lógica, Capitanich afirmó en declaraciones a El Destape Radio que hasta ahora «no se pudo constituir un marco orgánico para el funcionamiento del FdT».

«Hoy estamos ante la perspectiva de un proceso electoral sin una definición de estrategia política. Falta una mesa política de articulación, que es posible y necesario hacer», exhortó.

Por su parte, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti reafirmó el jueves pasado la necesidad de concretar esa convocatoria y adelantó que el propio jefe de Estado ya trabaja en ella, ya que «como presidente del PJ, está analizando la conformación de una mesa que trabaje sobre la estrategia electoral», resaltó.

Y sobre el mismo punto, amplió: «Estamos empezando a ver esos debates y alineamientos que forman parte de todo lo que tiene que pasar en un proceso electoral normal, en el que todos vamos a trabajar para garantizar que no vuelva el triunfo de la derecha en Argentina, que nos hizo retroceder tanto».

Además, Cerruti consideró que la discusión de estos temas es «bienvenida» en las filas de una coalición como el FdT, al tratarse de un año en el que se realizarán comicios presidenciales, aunque al mismo tiempo reclamó que esta práctica no incluya ni agravios ni «operaciones de prensa».

En ese sentido, la portavoz subrayó que mientras el intercambio se produzca «en el marco de un debate de las mejores ideas y no incluya los agravios personales ni las operaciones de prensa, que deberían estar afuera de la normal estrategia del debate político, bienvenido sea».

En cualquier caso, aún no están definidos los nombres encargados de que la mesa funcione y sea productiva, para lo cual deberán asumir la tarea como interlocutores del Presidente o de sus funcionarios de mayor confianza, indicaron a Télam voceros de tres oficinas del Ejecutivo nacional.

En la reciente reunión de Merlo, la mesa del PJ bonaerense acordó acelerar el ordenamiento político con las prioridades puestas en preservar la unidad del FdT y profundizar la coordinación de las distintas áreas del Gobierno, en la búsqueda de mejorar la gestión y alcanzar mejores índices económicos.

El encuentro del martes pasado tuvo presentes, entre muchos dirigentes del peronismo, al diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; al ministro de Economía y dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa; a su par de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En el FdT está claro que el objetivo en lo inmediato es dar un mensaje de liderazgo, buscar estabilidad política y paz interna, mientras se sigue con un eje fuerte en la gestión y se fortalece la presencia territorial en la provincia de Buenos Aires con reuniones periódicas de los equipos políticos y técnicos, estas últimas con la idea de «juntarse cada 15 días», según confiaron a esta agencia desde el ministro de Economía.

Además de Massa, en la reunión de Merlo estuvieron presentes otros dos integrantes del Gabinete nacional con peso en el territorio como el titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, exintendente del municipio de San Martín entre 2011 y 2019, y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, jefe comunal en uso de licencia en Navarro, cargo que ocupó también desde 2011 y -en su caso- hasta 2020.

En ese marco, el dirigente del Movimiento Evita Fernando ‘Chino’ Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, que tiene despacho en la Casa Rosada, admitió que todavía no pudo conversar con Alberto Fernández sobre la conformación de la mesa política.

«Con el Presidente no hablé sobre eso», señaló Navarro, quien de todos modos se esperanzó en que «la mesa política ojalá sirva».

Por su parte, el diputado nacional por Chaco Juan Manuel Pedrini, otro integrante del FdT, salió a postular a Capitanich como precandidato presidencial en caso de que el jefe de Estado desista de ir por la reelección y de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no modifique su postura de no ser candidata a nada.

En ese punto, Pedrini destacó que «toda posibilidad de diálogo es buena, es bienvenida» y consideró que «el problema se resuelve con conducción política».

«Alberto Fernández es quien debe conducir políticamente, es el presidente de PJ y va a marcar la línea política a seguir», manifestó el diputado chaqueño a Télam, y estimó que «nadie se va a negar al diálogo con el Presidente».

Una vez armada la mesa política llegará el momento de discutir una cuestión clave para la organización electoral del peronismo: ¿ir con distintos candidatos o acordar una lista única?

El propio Presidente había dicho hacia fines del año pasado al canal C5N que el candidato presidencial del FdT en las próximas elecciones será «el que reúna las mejores condiciones», y en base a ese criterio manifestó que quien se quiera presentar del oficialismo en las PASO podrá hacerlo.

Esta semana, la portavoz Cerruti recordó que «hace más de un año», el 17 de noviembre de 2021 en el acto por el Día de la Militancia en Plaza de Mayo, «el Presidente dijo que íbamos a ir este año a una PASO, donde todos se iban a poder expresar y elegir el candidato que mejor nos represente».

Una postura similar impulsó el ‘Chino’ Navarro, quien abogó por la realización de las PASO, en la que compitan -según propuso- «dos candidatos por elección».

Otra voz que defendió la necesidad de las primarias fue la del propio Capitanich, para quien «el liderazgo debe surgir de la voluntad popular que se exprese en las PASO».

El diputado nacional por el FdT chaqueño Juan Manuel Pedrini, colaborador cercano del gobernador, insistió el viernes en que las PASO «son muy necesarias» para «generar un liderazgo auténtico».

Una vez que se haya conformado la mesa política comenzará a perfilarse la competencia para las PASO; será el momento en que emergerán -ya sin misterios- las postulaciones presidenciales.

El 10 de mayo pasado el Presidente dijo en Madrid, durante una entrevista a la cadena pública española RTVE, que iría por la reelección: «Sí, absolutamente, con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie», respondió, aunque a partir de allí aclaró en varios medios que todavía no era el momento de estar «pensando en eso».

En tanto, la vicepresidenta Fernández de Kirchner desistió de ir por su tercer mandato pero en las últimas semanas comenzó a crecer un «operativo clamor» por parte de diversas agrupaciones políticas, sindicales y sociales, que el 24 de marzo próximo confluirán en la movilización del Día de la Memoria bajo la consigna «Democracia o mafias».

Finalmente, Massa se mantiene, al menos en público, alejado de esa posibilidad.

«Es incompatible ser ministro de Economía y candidato a Presidente», reiteraron sus voceros en diálogo con Télam.

En la órbita de precandidatos se menciona asimismo a Axel Kicillof, quien al igual que Capitanich tiene la posibilidad de competir por su reelección, como también al ministro del Interior.

De cualquier manera, todos los protagonistas y quienes observan sus movimientos admiten que aún es demasiado temprano para las definiciones.

El cronograma electoral tiene pautado para el 24 de junio el cierre de las listas de precandidatos y todavía hay tiempo para confirmaciones, anuncios irrevocables y sorpresas.

Pedrini: «Capitanich representaría al kirchnerismo y al PJ, las vertientes mayoritarias del FdT»

El diputado nacional por Chaco Juan Manuel Pedrini sostuvo que el gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich, sería el mejor candidato presidencial del oficialismo porque «representaría al kirchnerismo y al Partido Justicialista, que son las vertientes mayoritarias del Frente de Todos», luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara que no irá por candidatura alguna y en caso de que el presidente Alberto Fernández opte por no ir por la reelección.

Pedrini dijo a Télam que «hay que ver si Presidente se presenta» a la reelección, pero si eso no ocurriese, planteó, Capitanich «es un gobernador del Interior que trabajará por un país federal y que tiene el apoyo de los gobernadores del PJ».

Y en la misma línea, agregó: «Creemos que hay más personas que apoyan la eventual candidatura» del mandatario provincial.

Para el legislador, «la razón es que en el FdT hay un espacio político vacante» tras el anuncio de la Vicepresidenta de que su nombre no estará en ninguna boleta electoral, un pronunciamiento que la propia titular del Senado definió luego como una «proscripción» en razón del inhabilitación especial perpetua dictada en su contra en el fallo de primera instancia de la causa Vialidad.

En este escenario, Pedrini, legislador por el FdT del Chaco y muy allegado al mandatario provincial, aseguró que el postulante por la coalición oficial finalmente «puede ser Capitanich» porque -dijo- resolvería «los problemas de conducción política y el estado deliberativo» que según él caracteriza a la actualidad del peronismo.

Luego del cónclave del PJ bonaerense en la localidad bonaerense de Merlo, donde se pidió la apertura de una mesa política electoral, Pedrini manifestó que «el problema de la conducción en las distintas provincias se soluciona con un candidato fuerte» a la Presidencia.

Y remarcó que el mandatario chaqueño «podría tener esa responsabilidad, no solo como candidato sino como conductor político» porque -dijo- «resume esas dos condiciones», y además «terminaría con este estado asambleario», vaticinó.

«Estas son manifestaciones mías, no hablé con Capitanich, pero la idea es generar un espacio, referenciando su candidatura», puntualizó de cualquier forma el diputado nacional por Chaco.

El martes pasado, Capitanich había expresado a El Destape Radio que el presidente Alberto Fernández «tiene derecho a ir a la reelección» y consideró que en las elecciones primarias «no es razonable» que se presenten otros representantes del Gobierno que están en funciones, en referencia al jefe de gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa y eventualmente también al ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro.

«Si el candidato es el Presidente, es el Presidente. Sino será otro, pero el Gobierno no debe estar representado por varios candidatos», opinó, para luego afirmar que «no descalifica» a ningún precandidato pero que en su opinión «la líder del FdT» es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que no le caben dudas «de que es la principal candidata si tiene la voluntad de presentarse».

No obstante, en sus declaraciones Capitanich no se excluyó de una posible precandidatura presidencial aunque confió en que todavía no tiene «una decisión tomada al respecto».

«No depende solamente de mí. Creo que la política es una construcción colectiva. Estoy orientado a mi reelección como gobernador de Chaco pero no me voy a sustraer de la discusión política nacional y, sobre todo, de la propuesta de ideas», completó.