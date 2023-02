La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió al pedido de los organismos de derechos humanos para que la movilización en rechazo a la «proscripción» de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, no se realice el 24 de marzo y remarcó que «no es bueno mezclar» esa cuestión con el aniversario del último golpe de Estado.

«La fecha del 24 marzo es única y no es bueno mezclar las dos inquietudes, que son buenas, pero el 24 de marzo es para recordar lo que pasó, para no olvidar y que no se repita», sostuvo la referente de los derechos humanos.

Carlotto indicó que las agrupaciones kirchneristas «han lanzado eso, es una intención sana, pero se olvidaron de que la fecha del 24 es estrictamente, en lo que respecta a los organismos de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia».

«Lo que se quiera hacer con referencia al tema del 23 o el 25, serían las fechas posibles para que ellos hagan, porque ellos no tienen una fecha como nosotros», señaló.

De cara a la movilización a Plaza de Mayo para el aniversario número 47 del último golpe de Estado, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo indicó: «Queremos que vengan para escuchar, sobre todo los jóvenes, lo que deben hacer para su país, el comportamiento, la lucha, para que no exista esa delincuencia por falta de comida o empleo y acompañar también el proceso democrático».

Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner se enfrente al presidente Alberto Fernández en una interna en el Frente de Todos, Carlotto evitó inclinarse por alguno y manifestó: «Quiero a los dos muchísimo, los dos tienen mérito suficiente, pero eso tiene que resolverse en los ámbitos políticos».

El diario