El abogado de la familia paterna de Lucio Dupuy, José Mario Aguerrido, habló del rol del padre del nene; dijo que fallaron los indicadores de Salud Pública que desembocaron en la muerte del niño; y valoró la decisión del jury de enjuiciamiento a la jueza Ana Clara Pérez Ballester.

Lo hizo en diálogo con periodistas de EL AIRE DE LA MAÑANA (RADIO NOTICIAS 99.5) donde abarcó varios temas tras conocida la sentencia a cadena perpetua a Magdalena Espósito Valenti y su novia Abigail Páez por el crimen del niño de cinco años en noviembre de 2021.

«Entiendo que los niveles de la Salud Pública de La Pampa son de excelencia, pero acá hubo determinados operadores que en su momento no informaron, no comunicaron de la existencia de un niño que ingresaba con golpes: Lucio entró a un hospital cinco veces en solo dos meses, a nadie se le ocurrió preguntarse porqué, Niñez nunca se enteró porque fallaron las alarmas de Salud, se podría haber previsto y no haber llegado este final», comenzó.

-¿Dónde estuvo el padre, Christian Dupuy, en todo este proceso?

-La familia Dupuy nunca se enteró de los maltratos, porque nunca tuvo elementos, ya que Lucio nunca dijo nada, paradójicamente el nene encubría a su maltratadoras.

-Si no hay una mamá para cuidarlo, ¿por qué el papá no pidió tenerlo?

-Ahora se viene el jury a la jueza, habla bien de La Pampa, el pedido salió de Diputados, considero que estamos en una provincia institucionalmente sana. En ese trámite de cuidado personal, el Código Civil y Comercial, en su artículo 650, establece obligaciones de los jueces, el padre nunca fue parte, no intervino porque no lo citaron. El cuidado personal lo acordó la madre con los tutores, es decir con el tío paterno.

-¿Por qué el padre no fue parte del acuerdo?

-Cuando arranca la tutela, en noviembre de 2018, estaba en Luján. Luego se separaron y ellas (Por Magdalena y Abigail) se fueron de mochileras y entregaron la tutela al tío.

-¿El padre porqué no insistió?

-Porque no sabía lo que pasaba. Procesalmente nunca lo citaron y el hermano claudicó en la guarda porque la madre y su pareja lo iban a denunciar. El maltrato se descubrió en julio del 2020 para adelante. la familia paterna nunca se imaginó lo que estaba pasando.

-Si la mamá de fue de mochilera, dejó al nene con el tío, ¿Por qué el padre no lo pidió?

-Porque no estaba en La Pampa, asumía que no estaba en condiciones materiales de estar con su hijo. Fue lo que actuó de acuerdo a lo que consideró en ese momento. Yo tampoco estuve, no era abogado de ellos, pero posiblemente le hubiese preguntado ‘flaco, ¿dónde está tu hijo’?. No sé que le dijeron, él solo escuchaba que tenía que estar con la madre y en ese momento no tenía elementos que ese sea un problema, sino que apareció después.

PERPETUA.

Por otra parte, Aguerrido explicó qué significó la sentencia que se dio a conocer este jueves en la Ciudad Judicial.

«Ambas acusadas tienen dos y más agravantes: con un solo agravante ya van a perpetua, así que la condena es perpetua», explicó el letrado.

En la sentencia los jueces absolvieron a Magdalena Espósito Valenti del abuso sexual y no contemplaron el odio de género propuesto por la querella.

«Hay elementos que superan las dudas razonables respecto al abuso pero respeto la decisión del tribunal y para eso están las vías recursivas: de todas maneras no no va a cambiar nada», completó el abogado.

Fuente La Arena