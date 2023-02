En campaña, el diputado nacional le dio impulso al jury de enjuiciamiento y reiteró la importancia de la Ley Lucio, de la cual es autor.

El precandidato a gobernador por el PRO, Martín Maquieyra, también le apuntó a la jueza Ana Pérez Ballester, en plena campaña.

Tras la condena a prisión perpetua de las autoras del crimen de Lucio Dupuy, Maquieyra (PRO) aseguró que no tiene «dudas» de que «se va a investigar a la jueza» Ana Clara Pérez Ballester, quien le había dado la tenencia del niño a la madre.

«Una vez que ya tenemos la condena de las asesinas, tiene que seguir el abogado de la familia con toda la cadena de responsabilidades», señaló y reclamó que «se vea en qué falló, porque más allá de haber dado a Lucio a la madre, no se hizo un informe socioambiental para ver si era un buen hogar».

Respaldó la movida del diputado Martín Ardohain -también en campaña, en ese caso por la Intendencia de Santa Rosa- de presentar el pedido de jury en la Legislatura de La Pampa, que también impulsa el Frente Justicialista Pampeano.

En declaraciones a Radio Del Plata, el pampeano autor de uno de los proyectos que se consensuó para dar forma a la denominada «Ley Lucio», que espera ser tratada en el Senado, destacó que «uno de los puntos principales» de la iniciativa «es la reserva de identidad en la denuncia» para los docentes, médicos y todo el personal del Estado en contacto con menores, de modo que puedan «hacer su trabajo de forma más protegida».

«Nos encontramos con muchos docentes que no se sienten respaldados y escuchados» cuando denuncian, apuntó el diputado, quien también resaltó que se establece «la capacitación a los médicos, docentes y funcionarios en lo que es la detección de las alertas tempranas».

Maquieyra añadió que «lo que se busca con esta ley es que no haya excusas para que un médico o un docente digan que no vieron nada» y lamentó: «Lucio entró cinco veces a guardias distintas y no se hizo ni siquiera un seguimiento de historia clínica».

Fuente El Diario