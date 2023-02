El actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, volvió a ratificar que será precandidato a Presidente en las elecciones 2023 y afirmó que irá en busca del voto de los argentinos «desilusionados, que no quieren volver al pasado».

Luego de meses de rumores, Scioli confirmó el último jueves que será «precandidato en las PASO» del Frente de Todos. «Siento que las circunstancias me llevaron a tomar esta decisión. No quería una candidatura, fue una demanda y estoy convencido de que puedo representarla para llevarla a la victoria», afirmó al respecto este viernes en diálogo con Navarro 2023 por El Destape Sin Fin.

«A diferencia del 2015, espero que podamos tener un plan de desarrollo», sostuvo, en contraste con el gobierno de Mauricio Macri, el excandidato presidencial de ese año. «Hablan de cerrar la grieta. En Brasil, con Bolsonaro, busqué y logré buscar los puntos en común y lo logramos», agregó destacando su postura pragmática para sostener la relación comercial con Brasil durante el gobierno del expresidente de ultraderecha y en referencia al mensaje «antigrieta» de Horacio Rodríguez Larreta al lanzar su precandidatura el último jueves.

Del mismo modo, aseguró que, de ser elegido, gobernará «con sentido común, con pragmatismo y con la coherencia que me ha caracterizado». «Voy en busca de los argentinos apáticos, desilusionados, que no quieren volver al pasado. Les voy a explicar con total claridad cómo aquellas ideas que puse en su momento se han actualizado», añadió, y resaltó que «Argentina tiene con qué, no tengo dudas que el porvenir es exitoso».

También elogió la instancia de la Mesa Política que reunió a los principales referentes del Frente de Todos la semana pasada para discutir la estrategia electoral del oficialismo. «Me siento representado en la Mesa Política. Hay muchas personas con las que trabajo a diario, como el Presidente. También estaba Wado (de Pedro) y Axel (Kicillof) con quienes coordinamos trabajo y exportaciones», afirmó al respecto.

El último jueves, Scioli confirmó su precandidatura presidencial en las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) por el Frente de Todos y aseguró que «el país tiene un porvenir muy positivo».

Por JONATHAN HEGUIER

«El ‘cuenten conmigo’ es cuenten con mi experiencia para hacer lo que haya que hacer», expresó en diálogo con el canal televisivo C5N, en referencia a la carta que publicó esta semana en sus redes sociales respecto a sus planes para este año electoral.

Scioli aseguró que será «precandidato, porque no puedo ser indiferente, no puedo encarar algo si no estoy convencido de que lo puedo hacer bien». En esa línea, señaló que «estoy absolutamente convencido de que con mi experiencia, con mi agenda de desarrollo, tengo una profunda convicción que inexorablemente el país tiene un gran destino y porvenir por delante muy positivo, porque tenemos sectores estratégicos que el mundo demanda y que hay que desarrollarlos».