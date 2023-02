Carmen Barbieri, la madre de Federico Bal, se sinceró sobre la polémica que enfrenta su hijo en medio de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, a quien le fue infiel.

Bal y Sofía parecían la pareja perfecta, pero de un día para el otro, la joven anunció que había sufrido una infidelidad por parte del hijo del actor. Barbieri no pudo evitar tocar el tema en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) e incluso confesó que lo sospechaba.

«Ustedes dicen que yo sabía todo, pero no. La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en la vida de él. Mi hijo es un hombre», comenzó Carmen, tras las acusaciones que recibió por haber encubierto a su hijo. Sin embargo, admitió que su instinto le dijo que algo andaba mal.

«No me meto en su vida privada, prefiero que hablen los protagonistas… Si él me cuenta, yo escucho y no cuento. Pero yo sospechaba, porque fui a verlo y no estaba Sofi», confesó Barbieri. Además, añadió que su hijo «está triste» por su separación y que no quiere hablar sobre el tema, ya que fue una relación muy importante y de muchos años.

Por su parte, la conductora destacó que lo lamenta mucho, ya que siente un gran cariño hacia Sofía. «Yo a ella la quiero mucho, quiero que sean felices los dos. Pero si no estaban bien hace un tiempo, lo mejor es separarse para no lastimarse», concluyó.

La insólita manera en que Sofía Aldrey descubrió que Fede Bal le había sido infiel

Al igual que Shakira descubrió que Gerard Piqué le había sido infiel por una mermelada, Sofía Aldrey notó que Federico Bal la había traicionado gracias a su lavarropas. Según informó Yanina Latorre en LAM (América TV), la maquilladora se dio cuenta de que el actor estaba con alguien en su casa ya que tenía conectado su lavarropas a su celular.

«Ella se entera de las infidelidades por el lavarropas que tiene wifi. Sofía tenía la aplicación en su teléfono y veía cómo Fede, cuando se iban las minas de las fiestas, a las tres de la mañana, lavaba las sábanas», relató la «angelita». Además, aseguró que esta no es la primera vez que Aldrey descubre una infidelidad por parte de Bal: el actor la había engañado anteriormente en una fiesta. «Lo dejó por infidelidades reiteradas. Mucha falta de respeto», concluyó Latorre.