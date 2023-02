Los fondos corresponden a un aporte del Gobierno Provincial y serán para la ampliación del cuartel.

El Presidente de la Comisión de Bomberos Voluntarios de Rancul, Javier Molina, recibió este jueves un aporte del Gobierno Provincial por un monto de 10 millones de pesos, destinados a finalizar obras de ampliación en el Cuartel.

La entrega se concretó en el sector donde se iniciaron las obras y para ello arribó a Rancul la Diputada Provincial, Silvina Larreta, quién entregó el Decreto del Gobernador Ziliotto.

El aporte que recibió el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Rancul asciende a los 10 millones de pesos y según se dio a conocer durante la entrega, será destinado a concluir una obra de ampliación, con la cual se buscará darles mayor comodidad a los Bomberos.

Tras el acto, Larreta expresó: «veníamos trabajando en ésto conjuntamente con Minino Castro (exintendente y actual precandidato a la intedencia), que también estaba con mi equipo de trabajo en la Cámara, fue quien me llevó la solicitud un día, Javelo presentó un proyecto con todo lo que querían hacer y lo que faltaba para terminar, e inmediatamente nos reunimos con el gobernador».

«La verdad que estamos muy contentos, ustedes saben que siempre he estado muy atenta de las instituciones de mi pueblo, y hoy vinimos a hacer entregan el Decreto del Gobernador, donde dice que le han transferido 10 millones de pesos para que puedan terminar esta obra», agregó la legisladora.

Trabajo

«Esto a mí me llena de satisfacción porque sabemos de lo que significa el trabajo de los bomberos, la responsabilidad, y que ésta institución tiene todo en regla, son muy prolijos, y además de eso, también veo la parte humana, la comisión y ni qué hablar de los bomberos. Así que tenemos mucha satisfacción y doy gracias al gobernador que tuvo la rapidez de responder, los escuchó y enseguida dijo que sí», agregó.

Para hacer entrega del Decreto, Larreta estuvo acompañada por Horacio Castro y Verónica Larreta (ambos precandidatos del PJ en Rancul) y fue recibido por el Presidente de la Comisión Directiva de la Institución.

Emocionado, Javier Molina, indicó que «estos momentos te descolocan, porque uno siempre pide y cree que no va a llegar. Todos ustedes saben que hace años que venimos con este proyecto de ampliación del cuartel, y cada vez que veo a los chicos volver de una actividad, que salen de trabajar, y verlos que no tienen la comunidad para bañarse, para descansar, me pone mal porque era una tortura para ellos llegar y salir a la casa de vuelta sin poder bañarse, es injusto para ellos, y ver ahora la posibilidad de darles lo que realmente se merecen, es lo que me emociona».

Fuente El Diario