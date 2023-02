Aseguran que Alexis Mac Allister se habría separado de su novia, Camila Mayan

“Estamos en condiciones de afirmar que está separado uno de los ídolos campeones del mundo de la Scaloneta, Alexis Mac Allister”, manifestó el conductor del ciclo que se emite por la pantalla de El Trece, ante la atenta mirada de los periodistas que integran el panel del ciclo.

Lussich ofreció más detalles acerca de esta situación sentimental del mediocampista: “Desde diciembre que no suben fotos, ella se fue a París a lo de una amiga y ahora se vuelve a vivir a Buenos Aires”, manifestó. En este sentido, hace varios días que su Instagram personal muestra distintas publicaciones que la ubican en la ciudad. Además, no tienen el like ni el comentario del campeón.

A su vez, el periodista se encargó de detallar la decisión que tomó la familia de ella luego de que se hayan enterado del quiebre de la pareja. “La familia le alquiló un departamento en una de las torres más lujosas de Buenos Aires porque ella se vuelve”, informó el conductor de Socios del Espectáculo.