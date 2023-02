«En la Fiesta de la Sal creo que no estuve una sola vez, es de mi zona, la siento como propia, siempre venimos a acompañar y a disfrutar, es una forma de poner en valor nuestras tradiciones, nuestra cultura», agregó.

Pero las preguntas de neto corte político no se hicieron esperar, tratando de encontrar definiciones que echen luz a algunos interrogantes que hoy por hoy tienen algunos pampeanos.

Sobre cómo se prepara el peronismo en la provincia para las elecciones de mayo, indicó: «El peronismo en La Pampa está unido, tenemos el Frejupa que lo componen varios partidos que nos acompañaron en el 2019, con más sectores que se han acercado para estas elecciones, así que la unidad va a ser la fortaleza que nos va a permitir encarar la campaña. Y la fortaleza del gobernador Sergio Ziliotto que tiene mucha presencia en todos los lugares de la provincia».

-¿Los 20 mil votos de la última elección, se van a recuperar?

-Una cosa es una elección legislativa y otra donde se ponen en juego gobernador, intendentes, diputados provinciales y concejales, es una elección totalmente distinta, la fortaleza va a ser la unidad y la gestión.

-¿Qué va a pasar con los jueces de la Corte Suprema?

-Si hacés una consulta a la gente sobre cómo está el servicio de justicia seguramente saben que hay una justicia que no es ágil, que no es eficiente, que no presta el servicio como tiene que prestarlo. El servicio de justicia que la comunidad requiere y que hay que hacerle cambios para que llegue a la gente y no como está pasando ahora. A nivel nacional hay dos fallos fundamentales que emitió la corte por el cual se inició el juicio político, porque son fallos que van en contra del federalismo, en contra de las provincias, con un neto favoritismo y direccionamiento hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay dudas que tenemos que tener una justicia distinta y el juicio político es una atribución que le corresponde al congreso ante una justicia que no está actuando como corresponde.

-¿Cómo llegará el peronismo al proceso electoral nacional?

-El peronismo tuvo en el 2019 la madurez suficiente y la inteligencia necesaria para entender que el único camino para poder recuperar el gobierno nacional era la unidad, en ese momento se formó el Frente de Todos. Esa madurez y esa inteligencia no fue puesta en práctica para consolidarlo y poder encarar el proceso electoral que viene con un frente fortalecido, por ahí primaron intereses personales que hace que tengamos una situación complicada, esperemos que esa madurez e inteligencia vuelva para poder seguir teniendo un gobierno justicialista, porque es notorio en La Pampa cual es el acompañamiento que estamos teniendo y que no tuvimos los cuatro años anteriores.

-¿Con Cristina Fernández adentro?

-Necesitamos de todos, nadie es imprescindible, pero somos todos necesarios, creo que pasa por ahí.