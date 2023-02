Sin embargo, esta vez la disputa se dio cuando una fan reveló haber sufrido un destrato por parte del exparticipante.

Tras varias semanas de presentarse en la puerta de la casa de “Gran Hermano” con carteles en apoyo a Alfa, Daniela Verónica Iglesias quedó indignada tras escucharle decir que no besaría a “una gorda deforme”. Por lo que la mujer volcó en Facebook su razonamiento.

“Lo re bancaba a Alfa porque ahí adentro más de uno lo ninguneaba, pero lo que dijo de ‘chapar es lindo pero no con una gorda deforme’, a mí no me molesta ni me ofende en lo más mínimo, pero conozco personas que lamentablemente la pasan mal”, expresó la mujer.

Sin embargo, ahora que Alfa fue expulsado de la casa, parece haber encontrado mejores modales para estar en público, pero cuando se encontró con su fan número uno no hizo gala de ellos.