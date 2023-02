El presidente Alberto Fernández afirmó este martes en Morón que «hay decisión y vocación política» en el gobierno del Frente de Todos de hacer obras y de «comprender las necesidades que el pueblo tiene», y recordó que Mauricio Macri «dejó 54 puntos de inflación y un endeudamiento como nunca había tenido» el país.

«Esta decisión se conjugó en el gobierno nacional y provinciales. Los resultados fueron buenos, por más que se empeñen en taparlos», dijo Fernández al inaugurar el nuevo Colector Cloacal Morón Sur y las nuevas redes secundarias, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini; el intendente local Lucas Ghi y la presidenta de AySA, Malena Galmarini.

«No todos somos los mismos. Algunos llegaron, blanquearon sus bienes, se enriquecieron y se fueron a dar cátedras de ética a la FIFA», dijo el Presidente en su discurso. «Necesitamos no cambiar el rumbo» en las próximas elecciones presidenciales, recalcó..

«Confiamos en las políticas que estamos haciendo y en el rumbo que hemos tomado», y recordó que en el gobierno anterior «se destruyeron 200 mil puestos de trabajo, mientras nosotros llevamos registrados más de 500 mil empleos».

Por otra parte, Fernández dijo que «no importa quién va presidir el país» en diciembre tras las elecciones, sino que «sea uno de los nuestros», en referencia a los integrantes de la coalición gobernante Frente de Todos (FdT).

«Le pido al pueblo que no desvíen la senda. Votaron a De la Rúa y el país se desmoronó. Votaron a Macri y el país se desmoronó. Les pido ahora que no desvíen la senda. La lógica política no debe ser alterada».

Kicillof: «Duele lo que hizo Macri en la provincia ya desde los años 80»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante la inauguración del Colector Cloacal Morón Sur, aseguró que «duele lo que hizo Mauricio Macri en la provincia ya desde los años 80», en referencia al contrato millonario firmado en 1988 entre la empresa Sideco, propiedad de la familia del líder del PRO, y el entonces intendente Juan Carlos Rousselot.